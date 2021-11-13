Мнение: Детская болезнь левизны в игровой индустрии

Коротко на тему ролика Семина https://youtu.be/DPeuViGeLLw про то, что играть в видеоигры это плохо и что играя в видеоигры коммунизм не построить.

В актуальной реальности, видеоигры являются таким же способом развлечения и убийства времени как и кино, книги, телевидение, Ютуб, музыка или театр.

Когда вы не работаете, вы сами для себя решаете, на что потратить свое личное время помимо работы и семьи. Можно сесть и посмотреть сериал, скатать сессию в танчики, прочитать книжку, послушать музыку, сходить в театр и т.д. и т.п. Таким образом вы удовлетворяете свои потребности, расслабляетесь или снимаете стресс после работы и семьи.

Критикуя видеоигры за то, что они отнимают время от чего то еще, можно с тем же успехом критиковать просмотр фильмов (является просмотр запрещенного в РФ советского фильма про сионизм полезной тратой времени или нет?), так как во время просмотра вы не делаете что-то еще, допустим полезное. Тоже самое с походом в театр – пока вы сидите 2 часа на спектакле, ваше время уходит. И так далее.

Другой вопрос, что должна быть разумная достаточность. Если вы смотрите с утра до вечерам "Ментозавров" или достали соседей недельным прослушиванием "Сепультуры" на полную громкость, это ничем не лучше, если вы поставили задачу скатать 500-600 каток в танки за неделю. Все хорошо в меру, в том числе и развлечения, которые никак борьбе за социализм не способствуют и не препятствуют.

Также стоит учитывать. что в каждом из представленных сегментов развлечений есть разный по качеству "контент" и тут уже только ваше критическое мышление или рекомендации проверенных товарищей помогут вам (если вы сами не способны) смотреть, играть, слушать хорошее и не смотреть, не играть и не слушать плохое. Есть ли хорошие игры? Есть. Есть ли плохие игры? Вагон и маленькая тележка. Одни игры при разумном их потреблении могут принести удовольствие, снять стресс и иногда даже полезные знания. Плохие игры вызовут у вас стресс, желание разбить клавиатуру об монитор или высокий уровень социальной деградации.

Но в кино тоже самое. Хороших фильмов куда как меньше чем плохих. Но служит ли наличие пахучей кучи плохих фильмов основанием, чтобы не смотреть хорошие? Является ли наличие русского рэпа поводом не слушать хорошую музыку? Является ли наличие на Ютубе канала "продюсера Гоблина" или Хованского поводом не смотреть Гоблина или того же Семина? Являлось ли наличие театра Серебренникова поводом не ходить в театр Губенко?

Ультимативная же постановка вопроса в стиле "Не играйте в игры, а то коммунизм не наступит" ведет лишь к дискредитации левого движения и его отождествлению с какой-нибудь Мизулиной или Милоновым, а также различными мракобесными луддитами. Та же упоротость что и справа, только слева. Как показывает практика, в современных социалистических государствах, и даже в Северной Корее (открою страшную правду, при Ким Чен Ыне в КНДР играют в GTA 5 и FIFA Online https://shazoo.ru/2018/08/21/69214/v-kakie-videoigry-igrayut-v-severnoj-koree-v-gta-5-i-fifa-online), играют в видеоигры в рамках регулируемых моделей их потребления населением наравне с другими развлечениями, где государственная цензура с одной стороны ограничивает объемы потребления, а с другой стороны, отсекает откровенный шлак и мусор. Соответственно, компьютерные игры будут как при капитализме, так и при социализме. В этом вопросе достаточно лишь разумной дозированной цензуры, вроде той, которая существовала в советском кино или же сейчас существует в Китае.

На текущем же этапе, в рамках тезиса, что бытие определяет сознание, игры отражают нынешние капиталистическое бытие со всеми его язвами и пороками. Более того, отдельные игры даже осмеливаются критиковать эту реальность, хотя и зачастую беззубо, как это было например в Outer Worlds или Disco Elysium.

Точно также как кино, театр и прочее, где также, как правило достаточно беззубо критикует существующее положение дел (все эти "Паразиты", "Игры в кальмара", "Платформа" и т.д.)

Тут ведь тоже можно сказать, ну посмотрел ты "Платформу" или "Паразитов", а мог бы потратить их на организацию ячейки или изучение ПСС классиков, хотя при грамотном распределении времени можно делать и то и другое. При этом надо понимать, что на предложения изучать литературное наследие может легко встретить набег "анти-луддитов" с другой стороны с криками "книги устарели ко-ко-ко, никто сейчас не читает" или "зачем читать Маркса или Сталина, они давно жили, я лучше ролик молодых перспективных марксистов посмотрю, там годные мемасы и рофлы над праваками были".

Проблемы игр, кино или театра, проистекают из общих проблем капиталистической реальности и ее неспособности разрешить ключевые противоречия. Крестовый поход против видеоигр вряд ли является более полезным делом, нежели задротство в танчиках. С точки зрения социалистических преобразований общества они одинаково бесполезны.

В общем, такой себе наброс куда то в сторону в духе Сурайкина и "коммунистов Санкт-Петербурга".

Подробнее на тему прошлись Даня Кузьмичев https://vk.com/wall-190589568_47842 и "Дядя Джо" https://vk.com/@unclejoe_neoncherry-semin-i-pustota

PS. И на тему хайповой темы заработков в киберспорте, который как представляется и привел к появлению данной "дискуссии" (DOTA 2 как триггер левого движения).

Важно понимать, что как и в шахматах, в киберспорте зарабатывает исчезающе незначительный процент игроков.

Вы можете надеется (без гарантий), что если у вас есть талант, усидчивость, работоспособность и везение, что вы сможете вскарабкаться на этой пирамиде по головам других стремящихся и получать за игру деньги и статус, которые обеспечат вас на годы вперед. Но важно помнить, что большинство ждет совсем иная судьба, если принято решение стать профессиональным шахматистом или киберспортсменом. Это судьба середняка, который перебивается полу-случайными заработками в любимом деле и превращение в своеобразного ремесленника (гроссмейстеры 2500-2600 или киберспортсмены, чьи команды регулярно отлетают в 1/16 или 1/8 каких-нибудь местных чемпионатов), для которого это уже не удовольствие, а просто изматывающая работа. Будь то кочевое перемещение по швейцаркам в Европе в надежде на низкорейтинговые призы или же многодневные гринд-походы в рейды в L2 с целью последующей перепродажи лута и внутриигровой валюты за реал в острой конкуренции с китайскими ботами.

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