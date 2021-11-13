Мнение: Письмо: “У нее свое шоу”

Обещала показать в письмах, что способность к саморегуляции зависит исключительно от нормальных границ и что не нужно пытаться “освободить” вытесненные желания.

Вот, например.

better_moi

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Помогите, пожалуйста, разобраться с ресурсом дружбы и общением.

Мое первое воспоминание, связанное с дружбой, – как я в детском саду пытаюсь отвоевать свою подружку у другой девочки, с помощью привезенных теткой из Москвы конфет. Конфеты были хорошие, поэтому в целом успешно. В школе очень хотелось дружить с компанией крутых девочек, и как-то мне это даже удавалось – делала вид, что мне нравится слушать Диму Билана, поддакивала и все подхватывала, в общем, вкладывалась как могла. Стыдно вспоминать.

(В дружбе у автора невротическая тревожность, причем с ранних лет. Она боится, что если не будет поддакивать и задаривать подруг, с ней не захотят дружить. Если она пойдет к терапевту, тот может найти у нее “страх отвержения” и копаться в ее отношениях с мамой или старшей сестрой, чтобы “проработать проблему”. А плохой психоаналитик найдет влечение к отцу и комплекс электры. Хотя решение проблемы автора совсем в другой стороне от всего этого. Обратите внимание, она подстраивалась, но одновременно презирала подруг за дурной вкус. Как это связано с ее зависимостью, понятно? Как уважение к подругам помогло бы ей избавиться от невротической тревожности?)

Помимо школы была подруга во дворе и компания любителей русского рока)) К университету отрастила адский ЗВ – будто мне нужно не абы какое общение, а общение с поклонниками группы Аквариум, но я поступила на специальность, где учились дети чиновников, с другими музыкальными вкусами.

Мой ЗВ подстегивало и то, что у моей матери был бизнес, небольшое производство, и мне очень нравился мой тепличный протест: я покупаю в секонд-хенде на развес цветастые шмотки в духе хиппи, но привозят в университет меня из загородного дома на внедорожнике. У меня есть возможность тусить с модными одногруппниками в кальянных, но мне ближе пойти в балку с рокерами на день смерти Цоя. Поэтому друзья у меня были не модные, а самые непопулярные, но я гордилась и чувствовала себя каким-то благодетелем, потому что по ОЗ (ОЗ моей матери то есть) считала себя выше их и относилась к ним покровительственно. Что они думали, я понятия не имею.

(Богатых презирала за бездуховность, бедных за нищебродство, скрывала от себя то и другое. Как это сказывалось на тревожности?)

Каким-то чудом с одним из парней из компании завязались отношения, я вычухалась из своих секонд-хендных шмоток, начала ходить с матерью в салон на процедуры, словом, более лучше одеваться. Тот парень со временем начал нормально зарабатывать, мы стали ездить на курорты, каждый день ходить по ресторанам, я перманентно охотилась за брендовыми шмотками. В то время общались с его друзьями – парой. То ли общались, то ли соперничали. Немного общения было на работе.

И вот на работе была девушка, И., старше меня года на три, мой линейный руководитель. Производила она впечатление человека, который никогда не убеждал себя, что ей даром не сдались ОЗшные друзья – она всегда всем сообщала, в каком побывала ресторане и какой там вкусный трюфель, что купила и какого бренда, сколько ее отец заработал за сделку (он работал в той же сфере, что и моя мать), какой крутой соцпакет в айти компании ее парня. Все подробно освещала в инстаграме (у меня ввиду ЗВ нет и не было никаких соцсетей). Я одновременно и осуждала, и завидовала, и восхищалась – сложное чувство)

И. была довольно избирательна в выборе друзей, но меня несколько раз приглашала куда-то, предлагала ходить с ней на спорт, еще что-то. Я страшно робела, потела и отнекивалась – потому что боялась, что не вывезу такое общение. Сейчас она очень успешна, у нее свое шоу. Собственно, прошло уже 8 лет, а я все так же смакую все моменты нашего с ней взаимодействия, в полном, блин, благоговении. Пару раз она звала меня встретиться за это время, я приходила, у меня пересыхало во рту и я несла всякую чушь от страха. Все то интересное, что я могла рассказать, просто улетучивалось.

(Вот здесь у нее не просто невротизм, а практически дебют тревожного расстройства: паника, спутанное сознание, бессвязная речь, пересыхание во рту. А причина все та же. Уважения к И. нет, есть вытесненная враждебность и страх перед унижением. Чтобы контролировать свои эмоции, эти эмоции должны быть в границах. А эмоции автора вываливаются из границ, поэтому их приходится вытеснять)

Мне скоро 30 лет, я замужем, уже за другим парнем. У нас хороший уровень жизни, качественный досуг. Очень хотим ребенка, надеюсь скоро будет) Я люблю хорошо выглядеть, нравится работать над имиджем, стилем, обожаю летать в Европу и любоваться там людьми – что молодые, что нет, они очень гармоничные и стильные, как будто все понимают про декорацию и конституцию. И мне очень хотелось бы иметь подруг с похожими взглядами и похожей ОЗ, чтобы куда-то ездить вместе с мужьями и детьми, получать фидбек и прокачиваться. Но я не знаю, как их найти и как с ними общаться, опасаюсь что снова меня возьмет какая-то оторопь и польется холодный пот.

(Автор с благоговением смотрит на европейцев, будто все они прекрасны в отличие от ее соотечественников. Почему? И о каком фидбеке она мечтает?)

И вот запрос мой такой: как понять, дорасплела ли я ЗВ, и что начать делать, чтобы обрести таких друзей? Я помню, что вы писали про круги – но что это должны быть за круги? Мы с мужем занимаемся у тренера, но в зале как-то не до знакомств, позанимался и в душ. В поездках ни разу ни с кем не знакомились.

Или сперва нужно научиться общаться с людьми с более низкой ОЗ? Если честно, общение с ними мне не слишком интересно, хотя, если посмотреть со стороны, и не скажешь: смеюсь во все горло над шутками, которые не смешные, активно расспрашиваю про увлечения (авто, электроника, разведение животных), которых не разделяю. Люблю при встрече дарить небольшие подарки, это наверное самое приятное для меня, а остальное тягостно(

(Неприятны автору люди без брендовой одежды, редко ездящие в Европу. Но она все равно старается им нравиться, наступая на горло собственной песне. Здесь опять бы плохой “терапевт” посоветовал осознать свое подавленное неприятие, разрешить его себе и даже выразить. А на самом деле, чтобы не бояться оскорбить бедных и чтобы не трепетать перед богатыми, надо всего лишь уважать тех и других, а также уважать себя. Тогда не придется вытеснять враждебность и жить в тревоге. Понятно, каким образом достигается контроль над эмоциями? А если автор попробует просто “принять и выразить” свое неприятие людям, она рискует заработать нервный срыв)

Зачем я так стараюсь в общении? Мне как будто страшно, что спросят: “Тебе что, неинтересно? Зачем пришла вообще?”, – и я начну оправдываться, противно от себя такой. Причем, общением с самим человеком я при этом могу совсем не дорожить, и даже радоваться, когда оно угасает. Как так выходит( Помогите, пожалуйста, понять.

Спасибо большое, что дочитали.