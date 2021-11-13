Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России, и добавил, что сам в Россию не ездит.

На соответствующий вопрос в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» Кикабидзе ответил: «Я считаю, что не должны». Однако, по его словам, украинские артисты «должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа». Он сказал, что сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто ездит, передает РИА «Новости».

Напомним, Кикабидзе, который возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили, отметился рядом антироссийских высказываний. При этом митинг сторонников Саакашвили он открывал песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках.