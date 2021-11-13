Уход за кожей – часть макияжа. Каким правилам следуют француженки

Давно не секрет, что самыми утонченными и красивыми женщинами в мире считаются француженки. Мы пытаемся повторять их стиль в одежде, макияж, подсматриваем лайфхаки, связанные в целом с образом жизни. Но пристальное внимание все-таки уделяем макияжу. Вот несколько чисто французских секретов, которые позволят вам выглядеть идеально.

Основной уход

Первое правило красивой кожи заключается не в количестве и типе косметики, а в правильном уходе, который является основой всех основ. Регулярно утром и вечером очищайте лицо и шею от макияжа, грязи и жира. Если вы думаете, что утром просыпаетесь с чистой кожей, то глубоко ошибаетесь. Пока мы спим, в порах накапливается жир, остатки макияжа, которые надо удалять. Регулярно используйте пилинги и скрабы, маски и термальную воду, и со временем кожа станет чистой, бархатной и ровной, на которую макияж будет ложиться идеально.

Красная помада

Французский макияж невозможно представить без красной помады, причем речь не идет не только о ярком вечернем варианте, который, безусловно, имеет место быть. Выбирайте мягкие оттенки согласно вашему цветотипу. Если не пользуетесь помадой, цветной бальзам станет лучшим решением.

Откройте взгляд

Французский макияж никогда не выглядит тяжелым. Важно подчеркнуть глаза, они должны быть яркими, открытыми. И справиться с этой задачей поможет качественная тушь. Можно даже использовать тушь коричневого цвета. Она работает, как черная, но создает более мягкие очертания.

Легкая основа

Еще один секрет – легкая основа под макияж. Не стоит увлекаться плотными тональными кремами. Кожа должна дышать. Отдавайте предпочтение легким СС-кремам.

Жидкие текстуры

Жидкие текстуры ложатся очень тонким слоем, создавая почти незаметную, легкую дымку. Это знают и французские женщины, поэтому всегда отдают предпочтение продуктам жидкой консистенции.

Помада для всего

В косметичке французской модницы вы не найдете десяток различных средств для макияжа. Главное, чтобы была одна яркая помада, которую можно использовать не только по прямому назначению, но и в качестве румян и теней для век.