«Газпром-Медиа» перестал давать роли актерам, выступившим зимой в поддержку Навального

Холдинг «Газпром-медиа» перестал звать на роли тех актеров, которые высказывались в поддержку политика Алексея Навального и участников зимних протестов. Об этом рассказали Русской службе «Би-би-си» представители киноиндустрии.

По ее данным, в так называемые «стоп-листы» попали в том числе Варвара Шмыкова, Александра Бортич, Александр Паль, Павел Деревянко, Яна Троянова, Семен Трескунов. Никто из собеседников «Би-би-си» не видел списка на бумаге, но, по их словам, его постоянно обсуждают. Помимо этого, давно есть запрет на съемки в работах холдинга Михаила Шаца, Татьяны Лазаревой и Леонида Парфенова, участвовавших в претестах 2011 года.

Актеров из нового «стоп-листа» как перестали звать в новые проекты, так и начали «вырезать» из уже сделанных. «Я знаю, что Яна Троянова и Саша Бортич находятся в черном списке «Газпром-Медиа», все компании и продакшн-центры, которые работают с ГПМ — а это почти все — их даже не рассматривают в качестве кандидатов на какие-то роли, режиссерам говорят прямым текстом, чтобы о них даже не думали», — рассказал «Би-би-си» один из продюссеров. Например, из рекламы проектов с участием Трояновой вырезали все ее крупные планы, а в новые актрису брать перестали.

При этом ближе к осени у некоторых актеров из «стоп-листа» все начало налаживаться, говорится в публикации. Вилкова и Троянова уехали из России.

По данным «Би-би-си», весной нескольких актеров, попавших в «стоп-лист», вызывали в Следственный комитет. После произошедшего они сами приняли «окончательное решение не высовываться», чтобы их из списков убрали.

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Однако, по словам пиарщиков одного из онлайн-кинотеатров, особенно активно «ходили по артистам перед выборами и просили по-человечески какое-то время не выпендриваться и вести себя нормально» перед выборами. Актер Филипп Горенштейн рассказал, что спрашивал у своего агента о том, в скольких проектах ему отказали осенью после выборов — она сказала, что как минимум в трех. Его также уволили из ведущих YouTube-канала о кино.

В «Газпром-Медиа» на запросы «Би-би-си» не ответили.

Навальный сейчас находится в колонии во Владимирской области — в начале февраля политику заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года. Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии, и его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

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