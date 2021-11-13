 

Мнение: Цветная дифференциация штанов

13.11.2021, 4:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские военные и приравненные к ним лица получат особые QR-коды. Ну, понятно, военная тайна и все дела. По-видимому, чиновники и прочая публика – тоже. Там тоже найдется свое основание. Возможно, будут отдельные коды для отдельных заслуженных групп населения – социально близких к правящей номенклатуре – воров, бандитов, спецшлюх. Опять же – дети-любовницы-садовники-охранники.

В общем, что бы они ни строили – все равно мигалки получаются. И блатные номера. Хоть как.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Правда о картине «Спаситель мира» раскрыта

07.06 / Российский адвокат Баязитов оценил перспективы отказа от доллара в ФНБ

24.05 / Онкологи рассказали, как не перепутать аллергию с раком

12.04 / Россия приостанавливает чартерные рейсы в Турцию

14.04 / Освоение космоса является преимуществом российской экономики – Володин

25.11 / Старшая дочь Екатерины Климовой удивила подписчиков пикантным фото из душа

17.04 / Карли Клосс рассекретила пол и имя ребенка

01.09 / В Якутии ученые нашли древние туннели возрастом 540 млн лет

11.12 / Ученые выяснили, какие животные наиболее чувствительны к SARS-Cov-2

05.11 / В Липецке прошел крестный ход против Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика