Мнение: Цветная дифференциация штанов

Российские военные и приравненные к ним лица получат особые QR-коды. Ну, понятно, военная тайна и все дела. По-видимому, чиновники и прочая публика – тоже. Там тоже найдется свое основание. Возможно, будут отдельные коды для отдельных заслуженных групп населения – социально близких к правящей номенклатуре – воров, бандитов, спецшлюх. Опять же – дети-любовницы-садовники-охранники.

В общем, что бы они ни строили – все равно мигалки получаются. И блатные номера. Хоть как.

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