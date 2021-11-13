Мнение: КП = статус-кво

Еще давайте про вчерашний тест, который я обещала.

В чем он заключался?

Вашей задачей было представить себя на месте жены автора одного письма и понять, что может вырастить СЗ этого автора.

В задании содержалась небольшая хитрость.

Чтобы увидеть ходы человека в красном поле, бесполезно представлять себя на месте его партнера.

Партнёр не может знать, как вырастить СЗ человека для себя. Это не его дело.

Представив себя на месте партнера, можно оценить СЗ человека.

Это вы сделали более-менее. Многие сообразили, что, хотя автор жене надоел и достал ее косяками, она зависит от него экономически, она связана с ним ребенком, она хотела бы сохранить с ним нормальные отношения и рассчитывает на его опеку.

Это, собственно, она ему прямым текстом сказала.

А вот чтобы понять, какие шаги автора приведут к росту его СЗ для жены, надо было встать над полем и посмотреть:

1) какие ходы у автора остались в красном поле,

2) что могло бы увеличить это красное поле, кроме роста ОЗ.

С ходами в красном поле у автора совсем не густо, это очевидно.

Однако, многие уверенно предлагали ему ходы в сером и даже в черном поле.

Согласиться на просьбу жены о разводе – в сером поле.

Объявить ей, что раз такова ее воля, он ничего с этим не может поделать – в черном поле.

Снять жене квартиру, как она просит – в сером поле.

Уйти и снять квартиру себе – в сером поле.

Снять жене квартиру, дать денег и пообещать выполнять каждое ее желание – в черном поле.

Толкнуть речь о том, как он не прав – в сером поле.

Толкнуть длинную и красочную речь, какой он жалкий мерзавец и нет ему прощения – в черном поле.

Вы все время забываете друзья, что слив – это тоже серое и черное поле, не только косяки.

И вы упорно не умеете видите, когда вложения компенсируют косяк, а когда они являются сливом.

Впрочем, некоторые предлагали косячить дальше.

Снять жене номер в гостинице и предложить свалить туда, оставив ему ребенка – в сером поле, а если не предложить, а потребовать – в черном.

Красное поле у автора очень небольшое, но оно все-таки есть.

Его вложений до этого было много и косяки эти вложения полностью не обесценили.

Он является пока еще мужем своей жены и всегда будет отцом ребенка, поэтому он может оставаться в своем доме и в своей семье.

В самых сложных ситуациях, когда нет ходов, нужно сохранять статус-кво. Это и будет красное поле. Маленькое, но да.

Действовать нужно тогда, когда есть ходы в красном поле, а если нет, шагать на месте.

У автора это было бы даже не совсем на месте.

Он мог бы сделать уборку или вызвать клининг, приготовить ужин, сделать уроки с сыном.

Нет ни малейшего шанса, что это сразу смягчит и развернет в его сторону жену, решившую разводиться, однако соглашаться с разводом и бежать снимать жене квартиру – совсем не выгодно. А сохранять статус-кво – выгодно.

В этом случае жена сама будет вынуждена делать ходы, прося или требуя у автора развода.

Уйти ей скорее всего некуда, иначе бы она давно ушла. Ей придется все время инициировать разговоры о разводе.

И это сделает ее позицию уязвимей, это расшатает ее, а автора укрепит.

Чем больше она скажет автору грубостей, тем больше будет СЗ автора, если он при этом будет оставаться в границах.

Понятно почему?

Многие из вас писали, что поступок автора такой страшный, что никакая компенсация не будет сливом.

В какой-то мере это так и есть, поэтому на все слова, что автор – негодяй и мерзавец, автор должен покорно молчать.

Иногда он может даже соглашаться, например, когда жена говорит, что бить женщин недопустимо и делают это только слабаки.

– Да, – может сказать автор. – Ты права.

Хорошо, если возникнет момент, когда автор сможет сделать подарок жене.

Вам кажется, что компенсировать косяк кормом можно в любой момент, но нет.

В ответ на слова жены, что прощения не будет, чувств нет, отношения невозможны и нужен развод, делать подарок нельзя.

Глупый автор нарвался на эти слова, пытаясь обнимать жену в качестве извинений. Это были щипцы из-под его короны, которые вызвали в жене отвращение.

Шанс внести крупную компенсацию, купив жене шубу или машину, у автора может появиться только в случае, если жена откроет ему для этого шага красное поле.

Красное поле для корма – не такая простая вещь. Большая часть корма в такой ситуации как у автора будет сливом.

Корм не является сливом, когда он дается в ответ на шаг к вам, хотя бы на маленький.

Таким шагом могут являются, например, слезы жены, жалобы на то, что он ее обидел, что он ее напугал.

В этом случае автор может сказать: “Я хочу купить тебе…”

То есть любой ее запрос на опеку и поддержку – это маленький шаг к нему = красное поле для его подарка.

Если жена делает шаг от него, например, просит снять квартиру, дать денег на переезд и так далее – это черное поле для подарка в его ситуации.

Это корона Спасателя или Победителя и слив.

В первом случае его СЗ от подарка подрастет, а во втором упадет. Понимаете разницу, почему? Объясните?

В случае автора большое значение имеет его ОЗ.

Поэтому, если есть возможность исполнить какую-то финансовую мечту жены: купить домик у моря, например, сделать ремонт у ее родителей и тому подобное, надо пообещать ей это в обозримом будущем.

Имидж надо улучшить сразу. Иногда для этого достаточно скинуть три кг, что в ситуации такого стресса не сложно, сделать стрижку, бриться, купить новую туалетную воду.

Очень важно, накосячив перед женой, приносить, готовить или заказывать любимую ею еду.

И вино.

Очень важно, купив вино или шампанское, сказать жене, что вы решили больше не пить. И не пить.

“Все беды от алкоголя”, – скажите и докажите свои слова хотя бы в ближайший месяц.

Свалить свой ужасный косяк на алкоголь очень выгодно, но только в том случае, если вы сразу бросаете пить.

А ей обязательно налейте бокал. Пусть не пьет, если не хочет.

Очень важно соблюдать правило: не поддерживать разговоры о разводе и разъезде, один раз сказать, что вы не хотите, а дальше ничего не говорить на это, молчать и слушать. Когда жена поднимает разговор о том, как вы ее обидели и разочаровали, надо говорить, что вы все компенсируете. Как именно компенсируете, можно не говорить. Скажите, что найдете способ. Тогда это будет почти крючком, насколько крючок возможен в вашей сложной ситуации. Бить себя в грудь и многословно описывать свое раскаяние не надо. Красное поле ваше такое маленькое, что надо отвечать очень осторожно, а больше молчать.

Если вы курили и жене это не нравилось, бросьте курить. Если что-то не делали в быту, что она просила, сделайте.

Если она говорит, что хочет пойти на тусовку, к подругам, поддержите ее.

Тусовка – это не развод. Все, что вписывается в формат семейной жизни, надо поддерживать. Вы сейчас не имеете права запрещать, ваш брак на пороге развода.

Но если хочет поехать отдыхать без вас, отказывайтесь. Или просто молчите. Молчать – лучший способ не выйти из КП, когда вас провоцируют на ссору.

Ну и главное.

Ситуация у автора такая плохая, что скорее всего жена будет уверенно нарываться на скандал и оскорблять его.

На серьезные оскорбления можно ответить так:

– Ты ненавидишь меня.

Пусть жена подтвердит это.

После этого можно идти спать.

Ничего предпринимать не нужно. Это максимальная пика, на которую вы имеете право. Грустно сказать о ее ненависти и уйти спать.

Но от того, что эта крошечная пика – в красном поле, она тоже будет растить вашу СЗ.

Совсем чуть-чуть, еле заметно, но в вашем положение и это уже хорошо.

Копейка рубль бережет.

На следующий день можно продолжать все то же самое: готовить ужин, молча слушать и т.д.

Если жена так хочет, пусть она сама организует свой переезд и подает на развод. Не помогайте ей.

Ей будет трудно это сделать и в силу своей экономической зависимости и в силу вашей медленно подрастающей СЗ.

А тест, друзья, показал, насколько вы готовы вестись на провокации партнера.

Вам говорят: “Сделай шаг в черное поле”.

Вы его делаете.

Вам говорят: “Сделай еще один шаг в черное поле”.

Вы опять его делаете.

Как думаете, почему так получается?

Можете проанализировать, почему большинство стали реактивно выполнять волю жены, хотя все это – против автора.

Соглашаться на развод – делать шаг из отношений, то есть увеличивать свой косяк.

Снимать квартиру и давать жене деньги на обособленную жизнь – сливаться в короне Спасателя и Победителя.