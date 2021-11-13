France 2 – Франция простилась с последним героем Сопротивления

В день памяти павших во Франции состоялась церемония прощания с ветераном Второй мировой войны Юбером Жерменом — участником Сопротивления и последним дожившим до наших дней кавалером ордена Освобождения, передаёт France 2. Президент Эммануэль Макрон прослезился, слушая партизанские песни перед гробом, а в конце возложил на него крест, вырезанный по просьбе покойного из 900-летнего дерева из Нотр-Дама.

Он был всего лишь человеком, но в его лице Франция сегодня почтила память истории. Юбер Жермен — последний (доживший до наших дней. — ИноТВ) кавалер ордена Освобождения.

Под партизанские песни Эммануэль Макрон застыл перед гробом, вытирая слезу. Это особенный момент: здесь, на холме Мон-Валерьен, переворачивается последняя страница эпопеи Сопротивления.

Последний путь Юбера Жермена из Парижа на танке уже давно был обговорён во всех деталях. Он сам захотел, чтобы перед статуей де Голля совершили остановку. Таким образом он словно хотел сказать: «Генерал, земная задача выполнена».

На Елисейских полях собралась небольшая толпа, чтобы своими глазами увидеть этот исторический момент.

ПЕРВЫЙ ФРАНЦУЗ: Это как последнее прощание с кем-то, кто создал нашу историю и пожертвовал собой ради Франции.

ВТОРОЙ ФРАНЦУЗ: Я думаю, что это надо передавать нашим детям, чтобы они никогда не забывали, что произошло.

Ещё один символичный жест: гроб Юбера Жермена, героя Второй мировой войны, разместили под Триумфальной аркой рядом с Могилой Неизвестного Солдата — знаковым памятником Первой мировой войны. Вместе с Жерменом почтили память всех 1038 кавалеров ордена Освобождения.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Были бы мы здесь без Юбера Жермена? Последнего кавалера (ордена Освобождения. — ИноТВ) больше нет, однако эти 1038 человек, которые связали себя с Францией бесконечной и жертвенной любовью, не исчезли. Они вписывают свою судьбу рядом с теми, кто перенял дух Сопротивления, любовь к свободной родине, отказ от раскола.

История объединилась с дипломатией: в церемонии приняла участие вице-президент США Камала Харрис. Недавняя ссора между двумя странами — по крайней мере с виду — забыта.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Да, я почитала о нём. Какой невероятный человек!

Последнее прощание состоялось сегодня днём в крипте Мон-Валерьена. Эммануэль Макрон кладёт на гроб лотарингский крест, вырезанный по желанию Юбера Жермена из 900-летнего дерева с перекладин собора Парижской Богоматери.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2021 года.