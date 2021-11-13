Bild – Нидерланды вводят новый карантин на фоне роста заражений

В Нидерландах вводится новый карантин, пишет Bild: ряд источников сообщает, что он продлится три недели. Причиной ввода ограничительных мер стал рост заболеваемости коронавирусом. Сейчас уровень заражений приближается к рекордным показателям прошлой зимы, пишет издание.



Reuters

В минувший четверг в Нидерландах был зафиксирован рекордный уровень заражений коронавирусом: 16 364 случая в день, пишет Bild. Теперь же в стране вводится новый карантин: об этом объявило голландское правительство. Согласно данным из ряда источников, карантин продлится три недели.

Как пишет издание, в рамках карантина все непродуктовые магазины будут закрываться после 19:00. Кроме того, будет введено ограничение контактов в домах: гражданам нельзя будет принимать более четырёх гостей одновременно. Также активно вводится перевод сотрудников на дистанционную работу. При этом театры и кинотеатры, судя по всему, останутся открытыми. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

На данный момент число заражений в Нидерландах приближается к рекордным показателям прошлой зимы, пишет Bild. При этом уже привито 85% взрослого населения страны. Как отмечает издание, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в провинции Лимбург: именно местные больницы забили тревогу и написали открытое письмо Минздраву Нидерландов с призывом ввести ограничительные меры.