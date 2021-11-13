Эрдоган создал Организацию тюркских государств

Совет сотрудничества тюркоязычных государств теперь носит новое название – Организация тюркских государств, объявил об этом 12 ноября президент Турции Тайип Эрдоган по итогам VIII саммита стран–членов ССТГ, который проходит в Стамбуле.

«Мы приняли решение переименовать наш совет. Отныне он носит название Организация тюркских государств. Благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет активнее развиваться, укрепляться и усиливаться», – цитирует Эрдогана ТАСС.

Эрдоган в ходе выступления обозначил цели «Организации тюркских государств». Среди планов указано принятие документа «Видение тюркского мира до 2040 года».

«Мы стремимся к тому, чтобы тюркский мир способствовал стабильности внутри и вокруг себя, играл бы ведущую роль в решении глобальных проблем, был безопасным и процветающим», – сказал президент.

По словам политика, в Тюркский совет может войти самопровозглашенное государство турок-киприотов.

«Мы искренне хотим видеть Турецкую республику Северного Кипра среди нас в предстоящий период, еще больше обогатится», – сказал глава.

Разделен Кипр между двумя общинами с 1974 года. В 1983 году была образована ТРСК, которую признала только Анкара. Попытки урегулировать проблему не привели к положительному результату.