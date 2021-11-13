В Нидерландах рассказали о мошенничестве с QR-кодами

На прошлой неделе трех женщин арестовали в Нидерландах за торговлю QR-кодами, сообщают СМИ.

Двух женщин, одной из которых 30 лет, другой – 31, арестовали в кабинете семейного врача в Амстердаме. Позднее арестовали еще одну 51-летнюю женщину, которая также работала там. За платежи в 500–1000 евро они регистрировали людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, как получивших прививку. При этом QR-коды выдавались подлинные. Предполагается, что подобной услугой воспользовались десятки людей, которые не делали прививку от COVID-19, пишет DutchNews.nl.

СМИ также сообщают, что QR-коды распространяются через интернет, например, в Telegram, причем многие приходят из-за пределов ЕС и не могут быть заблокированы через голландскую систему.

Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L’essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.