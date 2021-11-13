Мнение: О начале двойной войны России: не проспите!

Вот вы спите или готовитесь засыпать, а тем временем…

Всё говорит о близкой войне и все говорят о приближении войны к самым границам России. Причём – именно войны, а не супостата.

И это весьма серьёзно, надо признать.

Даже если всё в итоге выльется в обычный крик недалёкого пастушка «Волки! Волки!!!». Порог толерантности к войне снижается от таких новостей. И однажды мы рискуем увидеть вот это.

Но пока есть более интересные картинки. Российский валютный рынок, например, прайсит войну.

Российский валютный рынок пережил сильнейшее за полгода падение в пятницу вслед за фондовыми индексами МосБиржи и ценами государственных облигаций РФ. Доллар, начав день на отметке 71,61 руб./долл., к началу вечерней сессии поднялся до месячного максимума в 73,22 руб./долл., показывая в моменте рост на 2% (рекордный с ноября 2020 года), который, впрочем, частично отыграл в последние часы торгов. По итогам недели #рубль потерял почти 2% и стал худшей валютой развивающихся рынков, за исключением турецкой лиры, пробивающей «дно» за «дном» на фоне инфляции и снижения ставки национального ЦБ.

Приступ слабости рубль почувствовал еще вечером в четверг, когда Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предупредили европейских союзников о возможном начале российской военной операции в Украине. А новости из Белоруссии, где разгорается миграционный кризис с тысячами беженцев, атакующих польскую границу, подлили масла в огонь: непризнанный Западом президент Александр #Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа и намекнул на вовлечение в конфликт Москвы, которая поспешила отправить в Белоруссию сначала ядерные бомбардировщики, а затем – корпус десантников. Тем временем Польша, разместившая на границе 15 тысяч солдат, получила подкрепление из Британии, которая отправляет в страну «небольшую группу военных».

Всплеск волатильности рубля обусловлен геополитической напряженностью, говорит начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин: «Новостные сводки по событиям на границе с Республикой Беларусь пугают участников рынка». Нечто подобное было и перед Войной 08-08-08, и перед «Крымской весной».

С другой стороны, в историческом масштабе – это буря в стакане воды.

Зато можно видеть, как надёжно работает новое «бюджетное правило», не давая рублю слишком укрепиться к #доллар­у.

Ну а вообще-то сложно подозревать, что российская власть, только что развязавшая войну с собственным народом вокруг QR-кодов, решится на какую-то авантюру на границах. Только идиот может думать, что это способно отвлечь внимание: опыт 1904-1905 гг. всем в помощь.

Хотя кто сказал, что кремлёвские не потеряли связь с реальностью?

А вы в новую горячую войну России верите?

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