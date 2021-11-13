 

Мнение: Семейное

13.11.2021, 3:12, Разное
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Я придумываю идею, жена “ваяет”…


“Врач”


“Референдум”

(2007!! год, 11 ноября)

ЖЖ напомнил. Да-да, вы не ошиблись – пост от 11 ноября 2007 года. 14 лет назад! Работал я тогда, помнится, в Кемерово, тоже на выборах в ГД. Смех был в том, что там в то время было самое золотое время Тулеева – он был на Кузбассе царь и бог, уже давно вступил в “Единую Россию”, и публично (!) пообещал, что коммунисты на “его” территории больше 1% не наберут.

Причем это он объявил на своей “встрече” как губернатора с главами всех муниципальных образований и городов области – фактически дал прямой приказ каждому. Ну и еще 2007 год – самый угар путинского “процветания”, он тогда был реально популярен. Казалось бы – что ловить при таких раскладах? Но КПРФ тогда по Кузбассу набрала ровно в 10 раз больше тулеевской “контрольной цифры”. Благодаря в том числе вот такой кустарщине.

Источник: Размышления вольного социолога



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