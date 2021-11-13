 

Мнение: Партнеры

13.11.2021, 3:10, Разное
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Обращаясь к населению страны, которое они уже предназначили к путешествию к газовым камерам и печам крематория, Голикова проникновенно сообщила: "…В данном случае мы с вами партнеры, мы вам ничего не навязываем, мы с вами вместе должны одинаково переживать за наших близких, друзей и за страну в целом…"

Это практически речь лагерфюрера перед строем выгруженных из вагонов. Вокруг лагерфюрера, конечно, охрана с автоматами и дружелюбные собачки – но это исключительно в целях обеспечения безопасности. Вдруг коварный враг из-за леса выскочит.

Такая эклектика из рекламы МММ "Я не халявщик, я партнер" и фильма "Помни имя своё", конечно, убеждает в чистоте помыслов.

Источник: Эль Мюрид



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