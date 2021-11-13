Мнение: Декрет о земле и Черный передел

О принятии декрета о земле и "черном переделе".

С 25 по 27 октября 1917 года на втором съезде советов были приняты декреты о мире и о земле. Декрет о земле являлся ключевым и наиважнейшим документом, выражающим чаяния народов России. В данном ролике Глеб Таргонский расскажет о самом документе, о ситуации вокруг земли, о чёрном переделе. А так же ответит на вопрос: "обманул ли Ленин крестьян?"

История с землей пожалуй самая наглядная в вопросе тезисов о "лимитах на революции".

"Царь-освободитель" освободив крестьян от крепостничества, так и не решился пойти против земельных магнатов, в результате чего Российская Империя оказалась подвешена на крючок земельного вопроса, на котором она благополучно и провисела с 1861 по 1917 года. Попытки решить его косметическими реформами при Александре II, Александре III и Николае II успехов не имели. Уже в ходе революции 1905-1907 годов он поднялся во всей остроте, придав революционному движению дополнительное измерение. А после провала реформ Столыпина, он стал одним из центральных в ходе двух следующих революций, обусловив в числе прочего популярность эсеров и большевиков, которые предлагали конкретные пути решения земельного вопроса, который не могли предложить ни слабеющая монархия, ни кадеты, что сыграло свою роль в ходе Февральской и Октябрьских Революций, а также в ходе последовавшей гражданской войны, где силы выступавшие за восстановление старых порядков на селе с треском проиграли, потому что большинство крестьян видело в их победе угрозу своим интересам.

Мораль же простая – если ты за несколько десятилетий не можешь решить один из наиболее насущных вопросов в стране "эволюционным путем", то потом не удивляйся, если он будет решен революционными методами и путем "черного передела" явочным порядком без всяких эсеров и большевиков, потому что люди увидели, что настало время, когда можно взять свое. И солдаты толпами бежавшие с фронта, бежали как раз на село, чтобы успеть к переделу земли, которую они и их предки так и не получили от "освободителя".

Разумеется, если предположить гипотетическую ситуацию, когда Александр II оказывается большим реформатором, нежели его рисуют в глянцевых монархических фантазиях, то конечно история Российской Империи могла пойти по совсем иной колее и вполне возможно, революционное движение в России развивалось бы совсем по другому и не получило бы такой мощной поддержки со стороны крестьян. Но получилось то что получилось, реформаторские потуги оказались ограниченными и проблема досталась в наследство последующим царям, которые так и не смогли ее разрешить. Сам же характер "черного передела" и решения вопроса о земле, вполне логично вытекал из длительности запущенности проблемы, которая затрагивала жизнь целых поколений крестьян, которые составляли большинство населения страны.

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