C10 – из-за всплеска убийств в Сальвадоре полицейские патрулируют улицы вместе с военными

После зафиксированного в последние два дня всплеска убийств в Сальвадоре президент страны Найиб Букеле распорядился о развёртывании на улицах полицейских и военных для защиты населения, передаёт Canal 10. Глава государства, поясняя сложившуюся ситуацию, заявил о существовании неких скрытых сил, которые, по его словам, пытаются вернуть страну в прошлое.

После двух дней с нетипичным количеством случаев насилия в стране президент республики Найиб Букеле, отвечающий за реализацию стратегии безопасности, распорядился о введении неотложных мер по защите населения сотрудниками полиции и вооружёнными силами.

Глава государства заверил, что Сальвадор не вернётся в прошлое, во времена Националистического республиканского альянса и Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти.

Из-за ситуации с убийствами людей в последние два дня президент страны пошёл на оперативные и решительные ответные меры.

Глава государства сообщил о предпринятых им незамедлительных шагах и написал в социальных сетях: «Я распорядился о проведении рейдов Национальной гражданской полиции и Вооружённых сил в тех местах, где вчера и сегодня регистрировались убийства. Нам известно о существовании скрытых сил, которые работают над тем, чтобы мы вернулись в прошлое, но нынешнее правительство этого не допустит. В ближайшие часы мы объявим о новых шагах по сдерживанию этого всплеска насилия и по возвращению жителей Сальвадора к спокойной жизни».

В другой публикации он добавил: «Скрытые силы, которые хотят вернуть нашу страну в прошлое, очень могущественны, и они без дрожи в руках идут на убийство наших людей. Поэтому у нас не дрогнет рука помешать этому. С нами Бог».

В конце концов глава государства пояснил: «Мы развернули нашу Национальную гражданскую полицию и наши Вооружённые силы для того, чтобы сдержать рост убийств, зарегистрированный в последние 48 часов. Те, кто выступает с критикой, не знают, насколько сложно тёмной ночью идти к опасности, рискуя своей жизнью ради защиты остальных. Остальных, добропорядочных жителей Сальвадора, мы благодарим за их усилия и просим Бога об их защите. Легко не будет. И мы не сможем решить этот вопрос за несколько часов, но я уверен в том, что всемогущий Бог дарует нам победу над теми, кто всегда хотел навредить нашему народу».

Вальтер Моран, «Новости Сальвадора».

Дата выхода в эфир 12 ноября 2021 года.