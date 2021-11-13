Die Welt – пограничные заграждения — единственный шанс защитить ЕС от нелегальной миграции

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил за то, чтобы выделить финансовую помощь на строительство заграждений на восточной внешней границе ЕС, пишет Die Welt. По мнению издания, этот шаг является верным, потому что только так можно защитить ЕС от наплыва нелегальных мигрантов.



Reuters

На протяжении многих лет руководство Еврокомиссии культивировало несколько принципов европейской миграционной политики, которые приобрели для неё почти религиозный статус, пишет Die Welt. Один из этих принципов состоит в том, что равное распределение беженцев по странам ЕС важнее, чем эффективная защита внешних границ. Второй гласит, что понятие защиты границ не включает в себя строительство заборов и стен, а любой человек, желающий подать заявку на предоставление убежища, должен иметь возможность это сделать.

Как отмечает издание, это ошибочное суждение уже привело к миграционному кризису 2015 года. Из принципов Еврокомиссии следует, что она не потратит ни цента на пограничные укрепления: это гуманный подход, однако на практике он демонстрирует свою наивность и даже опасность, подчёркивает Die Welt.

Однако теперь глава Евросовета Шарль Мишель решил пошатнуть устоявшееся табу европейской политики, пишет издание. Мишель поставил под сомнение курс Еврокомиссии, отказывающейся финансово поддержать испытывающие давление страны на восточной внешней границе ЕС. По словам Мишеля, финансовая помощь на строительство заборов допустима с точки зрения европейского права: он также заявил, что Брюссель должен поддержать Литву в строительстве заграждения на границе с Белоруссией.

Этими высказываниями Мишель бросает вызов Урсуле фон дер Ляйен, пишет Die Welt. Глава Еврокомиссии настаивает, чтобы со всеми мигрантами работали эксперты по предоставлению убежища — в противоположность тому, на чём настаивают страны, вроде Польши, стремящиеся, чтобы мигранты в принципе не могли попасть на территорию ЕС.

Как пишет Die Welt, это грустно признавать, но это так: спонсируемые ЕС заграждения на границе станут лучшей защитой от нелегальной миграции. Издание отмечает, что те из мигрантов, кто действительно имеет право на убежище, могут попасть в ЕС легальным способом с помощью посредничества ООН. Что же касается Еврокомиссии, то ей пора заглянуть в глаза реальности, считает издание.