Керри назвал отличной встречу со спецпредставителем президента России

На полях конференции ООН в Глазго состоялась вторая встреча спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева и спецпосланника президента США по климату Джона Керри, сообщают информационные агентства.

Эдельгериев сообщил, что договорился с Керри «о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов». Керри назвал встречу отличной, передает ТАСС.

Конференцию по климату в Глазго проходила с 31 октября и до 12 ноября. В ходе первой встречи, которая состоялась 5 ноября, представители РФ и США обсудили тему сокращения выбросов метана, сотрудничество по климату и ожидания от конференции.