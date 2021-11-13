 

Керри назвал отличной встречу со спецпредставителем президента России

13.11.2021, 2:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа полях конференции ООН в Глазго состоялась вторая встреча спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева и спецпосланника президента США по климату Джона Керри, сообщают информационные агентства.

Эдельгериев сообщил, что договорился с Керри «о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов». Керри назвал встречу отличной, передает ТАСС.

Конференцию по климату в Глазго проходила с 31 октября и до 12 ноября. В ходе первой встречи, которая состоялась 5 ноября, представители РФ и США обсудили тему сокращения выбросов метана, сотрудничество по климату и ожидания от конференции.



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