Белоруссия обвинила Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС

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13.11.2021, 2:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПольша и Литва используют кризис с мигрантами как предлог для выкачивания финансирования из ЕС, сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Рыбаков на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН сообщил, что «на линии границы находятся более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых женщины и дети». Однако они «не рассматривают территорию Белоруссии как место своего пребывания», а хотят «подавать ходатайство о предоставлении защиты» в ЕС. «Вместо этого наши соседи травят их газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра», – приводит его слова ТАСС.

Рыбаков заявил, что Польша и Литва осуществляют «многочисленные нарушения соответствующих международных обязательств, а также пытаются повысить за счет демонизации Белоруссии свою роль в европейской политике». Белоруссия готова сотрудничать с ЕС по вопросу обеспечения безопасности на общей границе и ждет, когда «западные государства со своей стороны проявят здравый прагматизм», сказал Рыбаков.

Напомним, в Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции, а мигрантов заманивают на рейсы «Белавиа» из Стамбула, Дамаска и Дубая. Большинство из тысяч людей, штурмующих польские границы – это курды из Иракского Курдистана.



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