 

США и Украина отвергли резолюцию ГА ООН против героизации нацизма

13.11.2021, 2:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые на заседании Генассамблеи ООН выступили против принятия российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Резолюция была принята. За документ проголосовала 121 страна, 53 государства воздержались (в их число входят Германия, Франция, Бельгия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия и другие), передает ТАСС.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что принятие резолюции «внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации». В документе подчеркивается недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма», включая подразделения «Ваффен-СС».

Он выразил тревогу в связи с тем, что «тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев». Причем происходит это в государствах, «переживших нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма», сообщил он.

Напомним, США и Украина год за годом выступают против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.



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