Insider – распылили перцовый баллончик и сказали убираться в свою страну — олимпийская чемпионка из США рассказала о расистском нападении

Как рассказала в своём интервью американская гимнастка и чемпионка Олимпиады в Токио Суниса Ли, недавно она и её друзья стали жертвами расистского нападения, пишет Insider. Группа неизвестных, которым не понравилась азиатская внешность Ли и её знакомых, применила против спортсменки перцовый баллончик и потребовала, чтобы девушка и её друзья «убирались туда, откуда приехали».



Reuters

Американская гимнастка, завоевавшая золото на Олимпиаде-2020 в Токио, Суниса Ли рассказала, как стала жертвой расистского нападения, пишет Insider.





Посмотреть эту публикацию в Instagram





















Публикация от Sunisa Lee (@sunisalee)

Как отмечает издание, Ли — первая американка хмонгского происхождения, получившая олимпийское золото. В своём недавнем интервью интернет-изданию PopSugar спортсменка поделилась, что инцидент произошёл, когда она с друзьями, тоже азиатского происхождения, ждала такси. В этот момент к ним подъехала машина, в которой находилась группа людей. Неизвестные стали выкрикивать расистские оскорбления, в том числе потребовали, чтобы Ли и её друзья «убирались туда, откуда приехали». Один из пассажиров распылил перцовый баллончик Ли в руку, а затем машина скрылась.

«Я была так зла, но сделать что-то или как-то повлиять на ситуацию не могла, потому что они убежали. Я ничего им не сделала. Тяжело, когда тебе нужно сохранять репутацию, ведь я не хотела совершить ничего такого, из-за чего у меня могут быть неприятности. Я просто позволила этому случиться», — прокомментировала гимнастка.

По словам Ли, инцидент произошёл всего за неделю до её интервью. Как напоминает Insider, пандемия коронавируса, по большей части из-за теорий, обвиняющих Китай в распространении COVID-19, повлекла за собой целую волну дискриминации и расизма по отношению к американцам азиатского происхождения.

Разжигание ненависти также спровоцировало рост инцидентов с применением насилия по отношению к людям азиатской внешности. К примеру, в марте в Калифорнии 75-летний американец азиатского происхождения скончался после нападения с ограблением. Всего спустя два дня в Нью-Йорке 83-летнюю женщину корейского происхождения избили до потери сознания. В марте восемь человек, большая часть из которых — женщины азиатского происхождения, погибли при стрельбе в ряде массажных салонов.

По данным активистов, всего в период с марта 2020 года по февраль 2021-го было зафиксировано порядка 3800 инцидентов с нападениями на людей азиатского происхождения.