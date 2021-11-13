УН – советник Зеленского считает, что РФ поглотит Белоруссию и переключится на Украину

Советник президента Украины Алексей Арестович считает, что скопление нелегальных мигрантов в Белоруссии является оружием Владимира Путина для поглощения этого государства. Как передают «Украинские новости», Арестович также добавил, что после Белоруссии основные усилия РФ будут направлены на Украину, поэтому историю с мигрантами сегодня можно считать отвлекающим манёвром.



Reuters

Скопление нелегальных мигрантов в Белоруссии является оружием президента РФ Владимира Путина для поглощения этого государства, чтобы затем основные усилия направить на Украину. Как пишут «Украинские новости», об этом заявил представитель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович сказал, что Путин благодаря нелегальным мигрантам решает свои основные задачи, к которым относится поглощение Белоруссии. При этом президент РФ провоцирует руководство этой страны на «необдуманные поступки и истерию», которые вызовут признание «аннексированного Крыма* российским».

«Это новое оружие Путина — нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать. Представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы, и над этим всем летают ядерные бомбардировщики», — подчеркнул Арестович.

Политик сказал, что после поглощения Белоруссии основные усилия РФ будут направлены на Украину. Историю с мигрантами Арестович считает определённым отвлекающим моментом перед действиями в отношении Украины.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

