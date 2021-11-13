 

УН – советник Зеленского считает, что РФ поглотит Белоруссию и переключится на Украину

13.11.2021, 1:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Советник президента Украины Алексей Арестович считает, что скопление нелегальных мигрантов в Белоруссии является оружием Владимира Путина для поглощения этого государства. Как передают «Украинские новости», Арестович также добавил, что после Белоруссии основные усилия РФ будут направлены на Украину, поэтому историю с мигрантами сегодня можно считать отвлекающим манёвром.


Reuters

Скопление нелегальных мигрантов в Белоруссии является оружием президента РФ Владимира Путина для поглощения этого государства, чтобы затем основные усилия направить на Украину. Как пишут «Украинские новости», об этом заявил представитель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович сказал, что Путин благодаря нелегальным мигрантам решает свои основные задачи, к которым относится поглощение Белоруссии. При этом президент РФ провоцирует руководство этой страны на «необдуманные поступки и истерию», которые вызовут признание «аннексированного Крыма* российским».

«Это новое оружие Путина — нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать. Представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы, и над этим всем летают ядерные бомбардировщики», — подчеркнул Арестович.

Политик сказал, что после поглощения Белоруссии основные усилия РФ будут направлены на Украину. Историю с мигрантами Арестович считает определённым отвлекающим моментом перед действиями в отношении Украины.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Гол украинца в топ-10 на Евро 2020. Он претендует на звание лучшего на турнире

11.07 / Глава Херсонской ОГА заявил, что за сутки в области не выявили ни одного случая COVID-19

23.12 / В украинском Минздраве хотят, чтобы на опасные вызовы “скорую” сопровождала полиция

04.01 / Суд в Лондоне запретил выдавать Ассанжа властям США

09.08 / “Раскладка что надо”. Loboda в “голом” топе широко развела ноги перед камерой

30.04 / Вести – глава украинского Института нацпамяти осудил марш в честь дивизии СС «Галичина»

22.04 / МОК поддержал отказ клубов от проекта футбольной Суперлиги

08.11 / “Да что ж за страх такой?”, “Ужас, какие грабли!” Волочкова крупным планом показала свои стопы

16.11 / Президентом Молдовы избрали Санду – данные ЦИК

29.06 / ЕС призвали перейти на «язык силы» в ливийском конфликте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика