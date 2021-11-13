 

В создаваемой в Бундестаге коалиции возникли разногласия по России

13.11.2021, 1:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоциал-демократическая партия Германии и «Союз90/Зеленые» при обсуждении коалиционного соглашения не смогли договориться о формулировках по отношениям с Россией, сообщили участники переговоров.

Spiegel со ссылкой на проект коалиционного соглашения СДПГ, «Зеленых» и Свободной демократической партии пишет, что переговорщики рабочей группы по внешней политике «спорили с противоположных позиций». Наибольшие противоречия возникли у «Зеленых» и СДПГ. Социал-демократы хотели включить в документ следующее положение: «Мы всерьез относимся к обоснованным интересам РФ и в то же время уважаем интересы наших европейских соседей». Однако данный пункт решено изменить. 

В документе содержится критика Москвы. Утверждается, что в РФ происходит «обширное ограничение гражданских и демократических свобод». От РФ собираются требовать обеспечения для гражданского общества «беспрепятственного контакта с немецкими партнерами», передает РИА «Новости».

Также в документе отмечается, что партии считают «неприемлемым российское вмешательство» в пользу действующих властей Белоруссии. Кроме того, социал-демократы, «Зеленые» и свободные демократы Германии в проекте коалиционного соглашения угрожают дальнейшими санкциями против Белоруссии, если президент Александр Лукашенко «не сменит курс».

Документ не окончательный, он будет обсуждаться далее, пока все стороны не придут к компромиссным формулировкам.

Напомним, СДПГ, «Зеленые» и либералы объявили о готовности сформировать коалиционное правительство ФРГ. Переход к коалиционным переговорам означает, что СДПГ, «Зеленые» и СвДП устранили основные разногласия и сформируют правительство.



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