 

Бритни Спирс в США освободили от продолжавшегося 14 лет опекунства

13.11.2021, 1:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСуд в Лос-Анджелесе постановил, что опекунство над певицей Бритни Спирс, которое продолжалось 14 лет, больше не требуется.

Судья Бренда Пенни объявила, что «личное опекунство и опекунство над финансами» певицы «настоящим прекращается», передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ и Fox News.

Напомним, исполнительница была признана частично недееспособной в 2008 году. В 2019 году она заявила, что это произошло из-за ложных обвинений со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна и предательства ее собственной команды. Она легла в клинику для страдающих психическими расстройствами. В августе 2021 года отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства. В сентябре его отстранили от опеки над дочерью.



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