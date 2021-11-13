Кикабидзе: Саакашвили могут убрать. Потому что есть человек, который мечтает видеть его в гробу

Кикабидзе отметил, что рассказал о разговоре с Зеленским в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“Я приехал к президенту Украины. Мы друг друга давно знаем. Он меня принял… Я говорю: “Любите бои без правил? Вы приезжайте в Грузию, я всю Грузию вместе с вами объезжу и покажу, где избивают без правил наших журналистов, оппозиционеров. Притом, это драки массовые. Это длится уже два года… Они столько гадости делают для своей страны. У меня вообще ощущение, что они свою родину не любят”, – сказал он.

По словам Кикабидзе, то, что продемонстрировано на видео с Саакашвили, – “это 5% того, что там происходит”.

“Он необычный парень. Я не знаю, насколько его здесь знают, в Украине. Он строитель. Он почти все города переделал, красивее они стали. Ну а у кого ошибок не бывает? У всех бывают ошибки. Я сказал Зеленскому, что его надо переводить в клинику”, – сказал Кикабидзе.

Он напомнил, что Саакашвили голодает более 40 дней.

“Я видел голодающего, который семь дней голодал и уже на носилках его носили. [Саакашвили] врачам отказывал, витамины не принимал. Он, видите, сам по себе сильный человек. Я говорю [президенту Украины]: “Заберите его”. На это время надо… Страна когда хочет, вмешивается и забирает своего… Он гражданин Украины, он и наш гражданин. А когда заберете, уже между собой разберетесь – здесь оставаться ему или уехать, нравится он тебе или не нравится – не об этом разговор. Разговор о том, что пока это все произойдет, его могут там убрать. Потому что есть человек, который мечтает его видеть в гробу”, – сказал он.

На уточнение ведущего Кикабидзе сказал, что имеет в виду председателя партии “Грузинская мечта – демократическая Грузия” Бидзину Иванишвили.

По словам Кикабидзе, он извинился перед Зеленским за то, что в Грузию не пустили многих членов украинской делегации.

“Вся Грузия на ногах стояла, они были оскорблены этим. Эта кучка главенствующих людей, которые правят сегодня страной, никого ни о чем не спрашивают. Они все сами делают. На третий-пятый день мы узнаем, что кого-то посадили, кого-то убили… Через день происходят убийства в Грузии. Я всем своим знакомым говорю: “Не приезжайте пока”. Потому что нет людей, которые бы заботились о спокойствии страны. Грузия изначально была настроена на Запад, НАТО, Евросоюз, а они выполняют заказы Путина. Об этом уже все знают. То, что он им говорит на ухо, они потом озвучивают. А Путин хочет, чтобы развалилась страна”, – сказал артист.

По его словам, Россия хочет “подцепить оппозицию на провокацию”.

“Как только произойдет какая-то маленькая драка, сразу русские танки войдут, чтобы помочь любимому грузинскому народу”, – добавил он.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу. Его возлюбленная, нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько подчеркнула, что на данный момент голодовка продолжается.

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