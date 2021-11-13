 

В центре Киева на клумбе нашли крокодила

13.11.2021, 1:48, Новости дня
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Женщина подумала, что это игрушка, подняла и поставила крокодила на пенек как декорацию. Однако местные жители присмотрелись и поняли, что это мертвая рептилия.

Журналисты обратились за помощью к зоологу.

“Это не игрушка, это мертвое животное с признаками истощения. Похож на гладколобого каймана”, – сказал специалист.

Животное умерло примерно три дня назад. Зоолог рассмотрел на теле крокодила язвы, которые были обработаны медикаментом. Это говорит о том, что рептилию пытались лечить.

“1+1” выяснил, что в интернете можно купить каймана за €750.

“Скорее всего, это взрослое животное, цена на него очень высокая, может быть больше $2 тыс.”, – отметил зоолог.

Он унес мертвого крокодила в ветклинику, там рептилия станет научным материалом для студентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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