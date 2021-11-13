Ученые выяснили, что кошки могут определять местоположение хозяина по голосу

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13.11.2021, 1:18, Новости дня
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По одной из исследовательских программ киотского университета (Япония) ученые наблюдали за поведением кошек. В результате было доказано, что эти домашние животные умеют определять местоположение своего хозяина по его голосу.

Именно поэтому кошки не теряют ни мгновения, когда их зовут к обеду. Животное вроде бы только что крепко спало. Но стоит человеку позвать, и оно уже на ногах и бежит в нужном направлении.

Данную особенность удалось выявить, когда голос хозяина прозвучал для кошки сразу из разных сторон. Просто в разных углах комнаты, посреди которой находилось животное, расставили динамики. Увы, но в этом случае кошка растерялась. Эксперимент провели почти с тремя десятками хвостатых. Результат – один и тот же.



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