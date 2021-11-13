Ученые нашли объяснение идеальной симметричности жемчужин

Известно ли вам, что одна из особенностей натурального жемчуга состоит в его почти идеальной симметрии. Но ведь существа, которые выращивают эти драгоценные шарики, понятия не имеют о геометрии…

Самое-то интересное, что выращивание жемчужин всегда происходит в раковинах вокруг песчинок, которые, разумеется, всегда неправильной формы. Оказалось, что моллюски используют для этого специальный алгоритм, заложенный в их нервной системе на уровне безусловных рефлексов.

Сам процесс образования жемчужины достаточно сложный, говорят исследователи. Моллюски покрывают жемчужину тонкими и гладкими слоями, когда на них воздействует соответствующий раздражитель. Как поясняют эксперты, каждый новый слой будто шлифует предыдущий. Таким образом, чем больше сама жемчужина, тем идеальнее ее форма.