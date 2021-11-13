 

Ученые нашли объяснение идеальной симметричности жемчужин

13.11.2021, 1:18, Новости дня
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Известно ли вам, что одна из особенностей натурального жемчуга состоит в его почти идеальной симметрии. Но ведь существа, которые выращивают эти драгоценные шарики, понятия не имеют о геометрии…

Самое-то интересное, что выращивание жемчужин всегда происходит в раковинах вокруг песчинок, которые, разумеется, всегда неправильной формы. Оказалось, что моллюски используют для этого специальный алгоритм, заложенный в их нервной системе на уровне безусловных рефлексов.

Сам процесс образования жемчужины достаточно сложный, говорят исследователи. Моллюски покрывают жемчужину тонкими и гладкими слоями, когда на них воздействует соответствующий раздражитель. Как поясняют эксперты, каждый новый слой будто шлифует предыдущий. Таким образом, чем больше сама жемчужина, тем идеальнее ее форма.



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