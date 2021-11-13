 

Бессильная ярость Парижа. Франция не в состоянии диктовать внешнюю политику РФ и Мали

13.11.2021, 1:18, Новости дня
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Главы Минобороны и МИД Франции заявили, что считают «недопустимой» работу российской ЧВК в зонах Сахеля и Сахары в Африке. Речь идет о специалистах российской «ЧВК Вагнера», обучающих малийских солдат и офицеров.

В свою очередь, в МИД РФ подтвердили, что ситуация в Африке обсуждалась на встрече министров иностранных дел и обороны РФ и Франции.

Было, в частности, затронуто положение в Мали, в т.ч. под углом оказания международного содействия в деле стабилизации и борьбы с терроризмом. С российской стороны было указано на право государств самим определять партнеров, которых они намерены привлекать к выполнению этих задач – отмечается в пресс-релизе.

Нервозность Парижа понятна, если вспомнить, какие обвинения в адрес Франции выдвигались малийским правительством. По данным Бамако, Франция заигрывала с террористами и даже напрямую обучала боевиков. Это делалось, чтобы постоянно иметь инструмент влияния на Мали. Однако правительства РФ и Мали недвусмысленно дали понять, что безапелляционное навязывание им чужой воли неприемлемо. Заботиться о сокрытии своих тайн Парижу придется самостоятельно.



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