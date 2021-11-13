 

1+1 – мёртвый крокодил на клумбе в центре Киева напугал местных жителей

13.11.2021, 1:02, Новости дня
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В центре Киева прохожие нашли на улице мёртвого крокодила. Как передаёт «1+1», рептилия с признаками болезни была сильно истощена, однако эксперты считают, что животному всё-таки оказывалась ветеринарная помощь. Пока остаётся неизвестным, кто держал крокодила в квартире и довёл его до смерти. Теперь труп каймана станет научным материалом для студентов.

Крокодил на клумбе в центре столицы. Киевлянка на прогулке нашла крокодила. Он без движения лежал на земле. Женщина подумала, что это игрушка, подняла его и поставила на пенёк возле клумбы как декорацию. Однако мёртвый крокодил на пеньке напугал местных жителей. Откуда рептилия взялась в центре города? Почему она оказалась на улице и куда в итоге делась с пенька? Смотрите только в ТСН.

Лидия Ивановна традиционно вышла на прогулку со своей собакой. Проходя между домов женщина случайно замечает на газоне крокодила.

ЖЕНЩИНА: Я прошла туда, потом обратно, потом думаю: а что он тут будет лежать, и положила у нас на клумбе. Будет красота у нас.

Вот это мёртвое животное женщина поставила на пенёк как декорацию. 

ЖЕНЩИНА: Я думала, что это игрушка. 

Однако прохожие всё-таки рассмотрели, что это — не декорация, а мёртвая рептилия. Все оказались ошарашены. Вокруг располагаются жилые дома, выходит, что кто-то держал крокодила в квартире и довёл его до смерти.

ТСН обратилась за помощью к зоологу. Однако пока он ехал, кто-то сбросил крокодила с пенька.

КИРИЛЛ СУЛИМА, зоолог: Точно, это не игрушка, это мёртвое животное. Оно с признаками истощения, похоже на гладколобого каймана.

Похоже, что он умер дня три назад, видно, что много часов голодал и болел, поскольку на теле есть грибок. Но хозяева за ним всё-таки наблюдали, поскольку животное лечили. 

КИРИЛЛ СУЛИМА: Видны небольшие язвочки. Это, скорее всего, грибковое поражение или ожог. Тут уже тяжело сказать в таких условиях, но они обработаны синькой. То есть животное при жизни проходило осмотры и обследования у ветеринарного врача. 

Крокодила на улице он видит впервые, но в украинской истории такое уже происходило. В 2007 году крокодил сбежал в Мариуполе. Правда, та рептилия убежала из цирка. Полгода её искали под руководством тогдашнего министра по чрезвычайным ситуациям и нашли в местном озере, замёрзшего и спящего. С замотанной скотчем пастью пойманного крокодила тогда торжественно выносили напоказ журналистам, а потом, через несколько дней, его случайно утопили. 

Похоже, и этот крокодил скончался из-за ненадлежащего обращения. Заводить экзотических животных в квартире законодательство не запрещает, однако для этого необходимо получить немало разрешений и согласований.

НАТАЛЬЯ ПОПОВА, эксперт по экзотическим животным: Частному лицу получить это разрешение достаточно сложно. На самом деле таких животных завозят контрабандой, продают здесь. Здесь их размножают и продают детёнышей. 

В сети действительно немалый выбор крокодилов на продажу. Вот кайман крокодиловый, самовывоз, 750 долларов.

КИРИЛЛ СУЛИМА: Скорее всего, это взрослое животное, поэтому цена на такое животное очень высока. 
 
КОРРЕСПОНДЕНТ: Ну это сколько?

КИРИЛЛ СУЛИМА: Это может быть больше 2 тысяч долларов.

То, что хватило денег купить, но не нашлось совести достойно похоронить, не укладывается в головах тех, кто вышел посмотреть на крокодильчика. Лидия Ивановна, которая принесла его на клумбу для красоты, уже тоже жалуется. Она помогает упаковать каймана в пакет, зоолог понёс мёртвое животное в ветклинику. Там оно станет научным материалом для студентов.

Инна Бонер, Арина Латанская и Андрей Сокуренко, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 11 ноября 2021 года. 



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