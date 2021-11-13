Лавров назвал глупостью возможные санкции в отношении «Аэрофлота»

Евросоюз понимает, что санкции против компании «Аэрофлот» – глупость, поэтому эта тема не поднималась на встречах в Париже, сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я думаю, РФ должна реагировать просто – надо игнорировать все это пустословие и резкие заявления аррогантные, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами. Про «Аэрофлот» даже речи не заходило. Все понимают, что это глупость. Тем более, что сопоставить с информацией, которая имеется в открытом доступе, как, куда и откуда «Аэрофлот» летает, не составляет никакого труда, но для этого надо хотя бы пытаться разобраться в ситуации», – приводит ТАСС слова министра.

Россия на заседании в Париже заявила о необходимости разрешения проблемы миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии путем диалога и на основе норм международного гуманитарного права.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.

США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. РФ в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.