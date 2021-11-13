В ГД назвали дату рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете Государственной Думы в понедельник, сообщил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»).

«У нас совет Государственной Думы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект», – цитирует Неверова РИА «Новости».

Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.