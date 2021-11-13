 

В ГД назвали дату рассмотрения законопроекта о QR-кодах

13.11.2021, 0:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРешение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете Государственной Думы в понедельник, сообщил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»).

«У нас совет Государственной Думы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект», – цитирует Неверова РИА «Новости».

Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / «Скопинский маньяк» о своих жертвах: Я видел, как им плохо, и переживал за них

28.11 / В РАН отреагировали на убийство физика-ядерщика из Ирана

05.03 / “Много говорили, но мало делали”. Мендель заявила, что Зеленский, в отличие от предшественников, выполняет обещания по борьбе с олигархами

14.07 / Более 430 млн грн уплаченных налогов. В “Харьковоблэнерго” рассказали о финансовых результатах за полгода

23.11 / Евросоюз продлил санкции в отношении РФ из-за агрессии против Украины. К ним присоединились четыре страны

22.07 / В Полтавской области пропал свет в медучреждении, где хранят препарат от Pfizer. Вакцины удалось сохранить – ГСЧС

17.11 / На выплаты семьям с детьми выделили 62 млрд рублей

04.09 / “Разочарованы, злы и чувствуют себя преданными”. Талибы недовольны, что США вывели из строя технику в Кабуле

10.10 / Азербайджан и Армения договорились на переговорах о прекращении огня в Нагорном Карабахе

07.08 / В Германии призвали защитить европейский бизнес от санкций США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика