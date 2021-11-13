Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане умер

Один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе Аметеркмахи скончался в больнице, сообщили в Минздраве региона.

«К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что по факту стрельбы возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия.

Имам местной мечети был застрелен 12 ноября у дома своей матери в ходе бытового конфликта. Пострадали сын и брат погибшего. Нападавший также погиб, после оказания сопротивления раненым сыном имама.