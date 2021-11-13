 

Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане умер

13.11.2021, 0:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОдин из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе Аметеркмахи скончался в больнице, сообщили в Минздраве региона.

«К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что по факту стрельбы возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия. 

Имам местной мечети был застрелен 12 ноября у дома своей матери в ходе бытового конфликта. Пострадали сын и брат погибшего. Нападавший также погиб, после оказания сопротивления раненым сыном имама. 



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