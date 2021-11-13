 

Из “Укрэксимбанка” уволили директора по безопасности, который фигурирует в нападении на журналистов

13.11.2021, 0:56, Новости дня
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Наблюдательный совет таким образом отреагировал на возвращение Тельбизова под аплодисменты сотрудников банка.

“В ходе заседания члены наблюдательного совета констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией в результате непонимания требований и положений кодекса этики и корпоративных ценностей банка”, – отметили в сообщении.

Правление  “Укрэксимбанка” рассмотрело рекомендацию набсовета и приняло единогласное решение уволить Тельбизова и Осипова “на основании выявленного несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе”.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос сегодня опубликовал видео, на котором Тельбизов входит в здание банка, сотрудники приветствуют его аплодисментами.

Тельбизов – один из подозреваемых в уголовном производстве по нападению на журналистов во время интервью с тогдашним главой правления Евгением Мецгером. 11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и Осипов вернулись к работе.

В банке пояснили, что их не отстраняли от должностей, а только приостановили полномочия на время расследования, так как статус подозреваемого или обвиняемого не является законным основанием для отстранения от работы или увольнения. В то же время директора департамента информполитики банка Владимира Пикалова, тоже фигурирующего в этом уголовном производстве, уволили, сообщили в банке. 

Действия Тельбизова и Осипова следствие квалифицировало по статьям 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. 

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, а дело направили в суд. 

Контекст:

Журналисты программы “Схемы” (проект “UA:Перший” и “Радіо Свобода”) заявили, что 4 октября на них напали в “Укрэксимбанке” во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На нем видно, в частности, что оператора скручивали и забирали у него кассеты силой.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью.

Утром 5 октября в “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”. О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отмечала главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая. Она была удивлена позицией финучреждения.

После публикации видеозаписи инцидента наблюдательный совет “Укрэксимбанка” сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего. Мецгер сообщил о сложении полномочий. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также Тельбизова и Пикалова, сообщали тогда в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.

7 октября “Схемы” опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится о том, что “Укрэксимбанк” в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.

11 октября набсовет “Укрэксимбанка” уволил Мецгера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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