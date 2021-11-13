В мире: Для сохранения русского символа в Латвии придется идти на хитрости

«Лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей». Такими словами эксперты объясняют цель нового антироссийского запрета, принятого в Латвии – теперь это касается демонстрации георгиевской ленты. Однако некоторые возможности носить ленточку все же остались, хотя для этого придется идти на хитрости.

Сейм Латвии в окончательном, третьем чтении запретил использование в стране георгиевских лент на публичных мероприятиях. А еще в начале октября Сейм Латвии во втором чтении утвердил предложенные праворадикальным Национальным блоком изменения к «Закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» (за – 47 парламентариев из 100) и к «Закону о собраниях, шествиях и пикетах» (за – 48 депутатов). Данные законопроекты предусматривают занесение георгиевских лент в число запретных символов, за их публичную демонстрацию хотят штрафовать.

«Лишить русских исторической памяти»

До того в Латвии основательно запретили всю советскую символику – последним аккордом стал запрет ветеранам надевать публично свои награды. После этого некоторые правящие политики сочли, что запрет еще и георгиевских лент стал бы уже чрезмерным «перегибом»; мол, можно было бы оставить «этим русским» хоть какую-то малость, чтобы не совсем уж загонять их в угол.

Сейчас же, год спустя, особых дискуссий на сей счет и вовсе не было – большинство парламентариев без вопросов проголосовали за запрет. «Это выглядит, как трусливо нагадить под дверью своему соседу и потом горделиво смотреть по сторонам. Да только сами потом туда же мордой первыми и вляпаются! Запомним имена тех, кто поддержал подлость и трусость!» – призывает латвийская оппозиционная журналистка Алла Березовская.

Тут стоит отметить, что изначально инициативу вбросили ультрарадикалы из Национального блока, в ее поддержку высказались и некоторые представители других партий. Публицист Владимир Линдерман объясняет: «Авторы поправок из Нацблока утверждают, что после событий в Крыму и Донбассе георгиевская лента стала символом российского империализма и поэтому должна быть запрещена на территории Латвии. Но это, так сказать, риторическое объяснение. Конкретная же политическая цель, которую ставят радикальные националисты: лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей.

В русской среде присутствует недооценка этой угрозы. Люди успокаивают себя: власть может запретить нам носить советскую символику и георгиевские ленточки, но она не может вытравить память о Великой Победе из наших сердец. Звучит пафосно, но это иллюзия».

Линдерман справедливо пишет, что историческая память хранится не только в сердцах. «Она хранится в материальных объектах и информационных носителях, а также в ритуалах, воплощающих и символизирующих те исторические события, которые нам дороги и которые соединяют нас, отдельных людей, в единое сообщество, в народ.

Материальное воплощение очень важно. Представим, что шествие «Бессмертного полка» происходит без портретов участников войны. Мол, зачем – ведь наши родные всегда в наших сердцах… На такое шествие никто не придет. Без этого простого носителя исторической памяти – куска картона с наклеенной фотографией и прибитой рейкой – акция потеряет смысл. Та же история с памятниками».

Публицист напоминает, что за последнее время в Латвии разрушили несколько памятников советским воинам – и больше некуда в этих районах приносить цветы 9 мая, приводить детей, а значит, и нет повода рассказать им о тех событиях и людях, в честь которых памятник установлен. Так прерывается цепочка памяти. А георгиевская лента – тоже материальный символ Победы», – отмечает публицист.

«У Латвии есть право себя защищать»

Правящие же руководствуются собственной логикой. По их мнению, георгиевская лента – символ «тоталитарной идеологии», которой в Латвии не место. «С учетом российской экспансии в Украине и тоталитарной идеологии, реализуемой в бывших республиках СССР, у Латвии есть основания считать угрозу демократическому порядку и безопасности более чем серьезной. И, запрещая георгиевские ленточки, мы ограничиваем проявления такой идеологии. Нам нужно показать свою твердую позицию в отношении использования этих ленточек на публичных мероприятиях», – говорит председатель комиссии Сейма по правам человека Кайминьш.

Схожего мнения придерживается парламентарий Андрей Юдин (член премьерской партии «Новое единство»), уже много лет отрабатывающий роль «хорошего, правильного русского». Юдин (известный у соотечественников под кличкой Иудин) считает, что «эта ленточка используется для выражения отрицания независимости Латвии». Открыто против запрета ленты выступили разве что депутаты Борис Цилевич («Согласие») и Даце Рукшане-Щипчинска («Развитие/За!»). По словам либерала Цилевича, «комиссии Сейма по правам человека стоит проявлять особую осторожность, когда речь идет об ограничении основных прав, а запрещать то, что не имеет четкого определения – не проявление ума». Но его никто особо слушать не стал…

Латвийские силовики же придерживаются на этот счет разных точек зрения. Представитель Службы государственной безопасности Эрик Цинкус заявил, что «у Латвии есть право себя защищать, поэтому запрет может быть введен». Готовность к введению запрета на ношение георгиевских ленточек демонстрирует и Государственная полиция. А вот в муниципальной полиции Риги высказали опасения: по их мнению, «борьба с символами» может быть обречена на неудачу. И в самом деле: если в очередной день 9 мая на улицу выйдут тысячи русских жителей с «запрещенными» лентами (как выходили до сих пор), то что с ними делать? Хватать их всех, заламывать руки, срывать ленты, штрафовать? Без международного скандала не обойдешься…

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупреждала, что готовящееся законодательное решение в очередной раз подтвердило бы представление о Латвии как о стране, в которой не только глорифицируется нацизм, оспариваются итоги Второй мировой войны, преследуются российские соотечественники и уничтожается образование для национальных меньшинств, но и ведется ожесточенная война с историческими символами, имеющими особое значение для жителей не только РФ, но и многих других государств мира.

«Кстати, инициаторам данного драконовского законопроекта хорошо бы знать, что история георгиевской ленточки связана далеко не только с событиями Второй мировой войны, но уходит корнями в глубь веков. Можно предположить негативную реакцию большой части латвийского общества на подобные запреты, которые уж точно не будут способствовать достижению межнационального согласия в этой прибалтийской стране. Международные структуры не должны оставить эти провокационные шаги без реакции», – призвала Захарова.

Как бы еще досадить «этим русским»?

Впрочем, эти ее предостережения ожидаемо были проигнорированы – и тему ленточек рассмотрели на заседании Сейма в третьем чтении. Результат оказался предсказуем. «Только что Латвия стала второй в мире страной, запретившей использование георгиевской ленты – символа памяти о том, какой ценой наши отцы и деды одержали победу в войне против немецко-фашистских захватчиков, памяти о том, что мы являемся их наследниками и должны помнить и гордиться их подвигом. Мы хотим напомнить депутатам, что можно запретить ленточку, но никаким голосованием нельзя стереть память народа и заставить забыть историю! Напомним, что авторами законопроекта являются депутаты Янис Иесалниекс, Александрс Кирштейнс, Илзе Индриксоне, Ритварс Янсонс и Эдвин Шноре. Референтом по законопроекту выступил Артусс Кайминьш. Со своей стороны мы будем оспаривать этот запрет!» – заявили в оппозиционной партии «Русский союз Латвии».

В свою очередь оппозиционный публицист Илья Козырев обратил внимание на то, что запрет оформлен довольно поверхностно. «В законе о митингах, шествиях и пикетах был дополнен список того, что нельзя иметь при себе во время этих мероприятий. Теперь там кроме оружия, касок и элементов советской и нацистской военной формы указана георгиевская лента. Именно так и указано – Georga lentes и никак иначе. То есть если эту ленту обвязать вокруг шеи оксфордским узлом, то это уже будет не лента, а галстук. Без узла – шарфик. Если к одному концу ленты прикрепить карандаш или даже зубочистку, это уже будет флажок. Еще можно сделать галстук-бабочку, бант, брошь, повязку, брелок, браслет, ожерелье и много еще чего», – пишет Козырев в соцсети.

Он также обращает внимание на то, что определение «георгиевская» в законе никак не прописано.

«И что кроме георгиевской есть еще лента гвардейская, другого оттенка. И что все эти глупые ограничения действуют только на территории массового мероприятия, которая должна быть ясно и четко обозначена – а за пределами ходи хоть весь в лентах. Когда широкие массы комментаторов поймут все это, мы наверняка услышим еще много остроумных и анекдотичных рецептов обхода этих правил», – предрекает Илья Козырев.

Также публицист подчеркивает, что за поправки, касающиеся георгиевских лент, проголосовали все «латышские» партии, представленные в парламенте (кроме блока «Развитие/За!»). «И сделали они это вовсе не по глупости, а как раз наоборот. До выборов менее года, надо срочно делать приятное своему избирателю. А латышские партии своего избирателя прекрасно знают – если показать ему крутость по отношению к русским, то латышский избиратель будет готов простить любые неудачи. Тем более ущемлять русских просто и дешево. Это не экономику в условиях пандемии налаживать.

А после уничтожения русского образования возможностей ущемлять русских осталось немного. Можно добить русскую прессу и русских политиков – и это будет сделано не позднее следующего лета (запомните этот пост!) путем запрета политической рекламы на русском языке. Можно добить русские детские сады. Можно изуродовать или снести памятник Освободителям. А дальше даже и непонятно, что еще придумать – разве что запретить в публичных местах на русском разговаривать», – отмечает Козырев.

По его словам, латышский избиратель будет внимательно следить за процессом – и обязательно вознаградит те партии, которые станут бороться за «латышскую Латвию» наиболее последовательно, креативно и яростно. «Что же касается «Развитие/За!», то если эта партия будет продолжать в том же духе – не видать ей латышского избирателя на следующих выборах, к гадалке не ходи», – заключает эксперт.

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