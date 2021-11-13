Кикабидзе попросил Зеленского «спасти» Саакашвили

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе сообщил, что призвал президента Украины Владимира Зеленского «спасти» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого есть украинское гражданство.

Как рассказал Кикабидзе в интервью Дмитрию Гордону, он «специально прилетел» в Киев, чтобы «попросить» Зеленского «как-нибудь своего гражданина спасти». У Кикабидзе «есть ощущение», что власти Грузии желают смерти Саакашвили в тюрьме. По словам Кикабидзе, Зеленский услышал его просьбу. «Сказал, что будет по телефону говорить», – сообщил артист, отметив, что любит Саакашвили и его семью.

При этом в шоу «Свобода слова Савика Шустера» Кикабидзе привел слова Зеленского: «Миша – житель Украины. Я же обязан его оттуда забрать». Кикабидзе полагает, что Саакашвили «могут там убрать», поскольку «есть человек, который мечтает его видеть в гробу». Он дал понять, что говорит о экс-премьере Грузии Бидзине Иванишвили, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский попросил допустить к Саакашвили его мать, близких, а также украинских врачей. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался выполнить просьбу Зеленского. Сам Саакашвили выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной лечебницы в Руставскую тюрьму, где он находился ранее.