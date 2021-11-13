Экс-советнику Трампа предъявлены обвинения в неуважении к Конгрессу США

Большое жюри присяжных обвинило бывшего советника президента США Стивена Бэннона в неуважении к Конгрессу страны в связи с расследованием штурма Капитолия, сообщил американский минюст.

Бэннон обвиняется «по двум пунктам в связи с его отказом выполнить требование повестки, направленной специальным комитетом Палаты представителей, который расследует вторжение в Капитолий США 6 января». Первый из пунктов обвинения состоит в том, что Бэннон не явился на слушания, второй – в том, что не передал требовавшиеся от него документы. По каждому из пунктов Бэннону может грозить до года тюрьмы и штраф до 1 тыс. долларов, передает ТАСС.

Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа отказался выступать на слушаниях в специальном комитете Палаты представителей. Бэннон заявлял, что не будет сотрудничать с комитетом, сославшись на слова Трампа о привилегиях бывшего президента. По данным CNN, помимо обвинительного заключения, ожидается, что судья подпишет ордер на арест Бэннона, передает РИА «Новости».

В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

Напомним, Бэннон занимал должность старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Он обвинялся в растрате средств, собранных в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Трамп помиловал Бэннона.