 

Ученые из Ягеллонского университета сообщили о результатах исследования мегалитов в Иордании

13.11.2021, 0:26, Новости дня
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Изучением загадочных мегалитов на этот раз занялись польские ученые из Ягеллонского университета. Считается, что такие сооружения были созданы примерно пять тысяч лет назад.

По мнению исследователей, каменные комплексы служили для проведения ритуалов. Также в таких местах могли располагаться родовые могильники.

Интересно, что мегалиты в Иордании очень похожи на аналогичные сооружения, расположенные в разных частях света. Данный факт сам по себе наводит на мысль о том, что древний мир был глобализирован не менее, чем современный. Вероятно, в Иордании, как и в других странах, мегалиты создавали какие-то кочевые племена, которые передвигались по обширным территориям и оставляли везде следы своей культуры.



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