Раскрыт секрет долголетия окуня

Человечество бьется над проблемой продления жизни уже много столетий. Однако секрет долголетия может лежать на поверхности, говорят ученые. По крайней мере, о нем «знают» самые обыкновенные окуни.

Как оказалось, эти рыбы способны доживать до 200 лет. Разумеется, если не попадут на крючок или в сеть рыбаков. Ученые решили исследовать ДНК окуней. В результате они получили доказательства того, что способность организма жить очень долго заложена в генетике.

Гены отвечают за метаболизм, устойчивость иммунной системы и способность ДНК к самовосстановлению. Условия обитания также играют роль, отмечают ученые. Однако для любых условий можно подобрать соответствующую генетику. Когда они идеально соответствуют друг другу, организм способен прожить очень долго.