Раскрыт секрет долголетия окуня

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13.11.2021, 0:26, Новости дня
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Человечество бьется над проблемой продления жизни уже много столетий. Однако секрет долголетия может лежать на поверхности, говорят ученые. По крайней мере, о нем «знают» самые обыкновенные окуни.

Как оказалось, эти рыбы способны доживать до 200 лет. Разумеется, если не попадут на крючок или в сеть рыбаков. Ученые решили исследовать ДНК окуней. В результате они получили доказательства того, что способность организма жить очень долго заложена в генетике.

Гены отвечают за метаболизм, устойчивость иммунной системы и способность ДНК к самовосстановлению. Условия обитания также играют роль, отмечают ученые. Однако для любых условий можно подобрать соответствующую генетику. Когда они идеально соответствуют друг другу, организм способен прожить очень долго.



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