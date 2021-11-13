WT – китайские ВМС стали крупнейшими в мире — и останавливаться на достигнутом не собираются

На данный момент китайские ВМС стали крупнейшим в мире военным флотом, притом что к 2030 году он будет насчитывать 460 кораблей, пишет The Washington Times со ссылкой на доклад Пентагона. Как отмечает издание, Пекин уделяет значительное внимание увеличению радиуса действия своего флота, так как ВМС расширяют свою зону деятельности за пределы береговой линии.



Reuters

ВМС Китая на данный момент являются крупнейшим военным флотом в мире, притом что к концу десятилетия Пекин будет обладать 460 военными кораблями, пишет The Washington Times со ссылкой на материалы ежегодного доклада Пентагона о военной мощи Поднебесной.

На данный момент ВМС КНР насчитывают 355 военно-морских платформ, включая крупные надводные корабли, подводные лодки, авианосцы, десантные корабли и корабли минного заграждения.

В то же время ВМС США могут выставить на поле боя 296 кораблей, однако в состав флота входят в том числе и 11 авианосцев, которые способны поддерживать влияние Вашингтона на больших расстояниях. ВМС США также включают в себя 115 крейсеров и эсминцев, 68 подводных лодок, 31 десантный военный корабль и 59 малых надводных кораблей и судов тылового снабжения.

По словам американских аналитиков, ВМС Китая, которые растут благодаря экономической мощи Пекина, собираются в кратчайшие сроки построить новые военные корабли — в основном это крейсеры с управляемым ракетным оружием, эсминцы и корветы, а также подводные лодки.

«Эта техника значительно укрепит потенциал ВМС Китая в плане противовоздушной обороны, противокорабельных и противолодочных средств. Она будет крайне важна, так как ВМС Китая расширяют свою сферу деятельности за пределы досягаемости береговых систем ПВО НОАК», — говорится в докладе Пентагона.

Пытаясь установить контроль над Южно-Китайским и Восточно-Китайским морями, ВМС Китая наращивают свой военный потенциал в прибрежной зоне путём крупномасштабного производства ракетных корветов. Всего планируется построить не менее 70 кораблей подобного типа. Кроме того, в прошлом году Пекин начал строить ракетные крейсеры, способные вести огонь противокорабельными ракетами, ракетами класса «земля-воздух», торпедами, а также бороться с подлодками и атаковать цели на суше.

При этом ряд модернизированных китайских эсминцев оснащены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами YJ-12A, которые позволят Пекину в случае необходимости поражать американские корабли на больших дистанциях. Весьма вероятно, что эти корабли созданы специально с учётом потенциального американо-китайского конфликта за Тайвань.

По словам Пентагона, для поддержки этих боевых кораблей Китай также строит передовые суда разведки и управления, которые будут наводить на цели флот. «Сочетание потенциала наносить удары с суши с наличием у ВМС Китая надводных и подводных боевых единиц обеспечит НОАК вариативностью в плане нанесения ударов на большие расстояния», — отмечают авторы доклада.

Что же касается подводных лодок, то Китай планирует к 2030 году спустить на воду восемь подобных судов, которые способны нести на борту ядерные ракеты. Кроме того, предполагается, что к 2030 году подводный флот Китая будет превосходить по численности подводный флот США. Тем не менее аналитики считают, что потенциал ведения подводной войны у США всё равно будет несколько больше.