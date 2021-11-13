Остановка проекта и увольнение сотрудников – попытка убить независимый Kyiv Post – журналист

“Учитывая, что мы еще неделю назад планировали расширение, мы рассматриваем остановку проекта и увольнение всех без исключения сотрудников как попытку убить независимый Kyiv Post”, – сказал журналист.

По словам Сорокина, редакции предложили вернуться после того, как о ситуации в Kyiv Post написали мировые СМИ, а иностранные дипломаты выразили озабоченность.

“Хочу подчеркнуть, что мы этого делать не будем, потому что мы теперь уже не уверены, что данный проект будет независимым от влияния владельца”, – отметил журналист.

На вопрос, было ли давление на владельца газеты Аднана Кивана со стороны Офиса президента, Сорокин сказал, что давление от чиновников издание испытывало всегда.

“В связи с тем, что Kyiv Post всегда писала честно про все события в стране, всегда были чиновники, бизнесмены, которые были недовольны тем, как пишет наша газета. И мы знаем, что давление было. Конкретно об Офисе президента у меня лично такой информации нет”, – рассказал Сорокин.

Киван сегодня сообщил, что Kyiv Post в ближайшие дни возобновит работу. По его словам, журналистов издания не увольняли.

“Кто хочет работать, может продолжать работать, кто не хочет – это его право. Как любой журналист в любом издании”, – сказал он.

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается “немедленно” и “на короткое время”.

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания “Украинская правда” Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post “с последствиями”. Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.

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