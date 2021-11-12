Мэра Петрозаводска сбила машина

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что его сбил автомобиль. Любарский получил перелом и находится в больнице.

Главк МЧС по Карелии сообщил, что в Петрозаводске около 19.34 мск автомобиль наехал на пешехода. Любарский в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «этим пешеходом оказался сити-мэр». Он рассказал, что «находится в палате наблюдения» больницы скорой медицинской помощи. По его словам, «отделаться ушибами не удалось – заработал перелом», он «ждет операции». Любарский попросил пользователей не переживать за его здоровье.

В комментариях к сообщению пользователи указали, что мэр бежал по проезжей части вне зоны пешеходного перехода, когда водитель легкового автомобиля поворачивал в его сторону. РИА «Новости» сообщает, что официальным подтверждением этой информации пока не располагает.

Позднее Любарский опубликовал стихотворение: «Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик – / по дороге мэр бежал, а на лбу фонарик, / тем не менее он сам правила нарушил / и толкнул чужой «Седан» центнеровой тушей. / Слава Богу, живы все – и водитель тоже. / Помним, правила, друзья, нарушать негоже».