 

Сбербанк решил продать Газпромбанку долю в совладельце VK

12.11.2021, 23:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПодписано обязывающее соглашение о продаже Газпромбанку 36% акций компании «МФ Технологии» – совладельца VK, информирует Сбербанк.

Указывается, что АО «МФ Технологии» контролирует «57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK)». Стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей, закрыть ее собираются до конца года, когда завершатся необходимые согласования, передает РИА «Новости».

Газпромбанк заявил, что сделка позволит Газпрому «получить существенную синергию, связанную с возможностью комбинировать цифровые и традиционные сервисы и продукты». Такой шаг «будет способствовать развитию бизнеса в собственных отраслевых сегментах». В частности, указывается на потенциал сотрудничества с холдингом «Газпром-медиа» и развитие цифровых финансовых сервисов Газпромбанка.

Напомним, в октябре сообщалось, что компания Mail.ru Group решила сменить название на VK. Mail.ru Group – это российская технологическая корпорация, среди ее активов: социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портфолио онлайн-игр, куда входят такие проекты, как Warface и Crossfire, мессенджер ICQ, мобильный сервис объявлений «Юла», каршеринг «Ситидрайв», сервис онлайн-заказа такси «Ситимобил», и платформа для доставки еды Delivery Club. Сбербанк в декабре 2019 года сообщил о покупке у Газпромбанка и Ростеха 36% «МФ Технологий».



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