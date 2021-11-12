 

МИД сообщил о трудностях работы из-за непризнания «Спутника V» во Франции

12.11.2021, 23:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИз-за того, что французские власти не признают вакцинацию «Спутником V» российским дипломатам во Франции работать труднее, чем французским – в России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров указал, что «есть конкретная проблема в этой связи» – российские дипломаты «не могут свободно выполнять свои функции», так как «от них каждые два дня требуют ПЦР-тесты». При этом французские дипломаты в Москве «прививаются любой вакциной и могут спокойно совершенно выполнять свои функции». «Но я думаю, мы этот вопрос решим», – приводит слова министра ТАСС.

На переговорах с французской стороной в формате «2+2» вопрос признания вакцинации «Спутником V» не обсуждался. Лавров отметил, что Париж «принадлежит к числу тех в Евросоюзе, кто дожидается решения Всемирной организации здравоохранения», которое «затягивается и по некоторым объективным, но и по ряду субъективных причин». Российские профильные структуры ведут работу вместе с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и ВОЗ. Лавров обратил внимание, что при этом целый ряд стран Евросоюза принял решения признать российскую вакцину. Он сообщил о необходимости сотрудничества РФ и ЕС. 

Лавров также напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил отказаться на период борьбы с коронавирусом от патентной защиты всех вакцины, но «это просто пропало в никуда, никакой реакции на это не последовало». По словам Лаврова, «обидно, что в условиях такой по-настоящему глобальной беды многие стараются играть только в свою пользу и за счет других». Москва по-прежнему готова к налаживанию конструктивных отношений с ЕС, «которые были самим Евросоюзом разрушены». Лавров посетовал что налаживание конкретной работы «не получается» из-за «инерции русофобского меньшинства, которое навязывает свою линию всем здравомыслящим, вменяемым членам» ЕС.



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