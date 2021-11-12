Нынешняя скорость изменения климата побила 24-тысячелетний рекорд

Ледниковый период, во время которого вымерли мамонты, отметился высокой скоростью изменения климата на Земле. Но сегодня, по мнению ученых, климат меняется никак не медленнее, чем 24 тысячи лет назад. По некоторым показателям процессы происходят даже быстрее.

Доцент из университета в американском штате Аризона Джессика Тирни принимала участие в моделировании климатических изменений того периода также ученым удалось восстановить хронологию изменения климата за последующие 24 тысячи лет. Но ничего похожего на нынешнюю динамику ни Тирни, ни ее коллеги не заметили.

На самом деле, никто из представителей науки не может предсказать, чем именно закончится современное глобальное потепление. Мы можем лишь констатировать, что симптомы весьма тревожны.