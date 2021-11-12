На территории Стоунхенджа сделано еще одно научное открытие

На территории Стоунхенджа во время последних археологических исследований были найдены загадочные меловые пластины с орнаментом. Собственно говоря, речь идет о мелкой гравировке, которую достаточно трудно, а иногда и вовсе невозможно рассмотреть невооруженным глазом, говорят специалисты.

По мнению ученых, речь идет о каких-то письменах периода неолита. В них не было бы ничего странного, если бы не очень маленький размер.

По словам ученых, нет ничего странного и в том, что надписи нанесены на мел. Это очень мягкий и податливый материал. Во времена древней эпохи после строительства Стоунхенджа его часто использовали именно для нанесения разных изображений. Вопросом остается лишь то, как люди написали и могли прочитать текст, для «проявления» которого явно требуется увеличительная оптика.