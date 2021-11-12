BFM TV – во Франции растёт число больных COVID-19 из-за несоблюдения мер предосторожности

Франция переживает пятую волну пандемии COVID-19: за неделю показатели заболеваемости выросли на 44%, пишет BFM TV. Эксперты считают, что распространяют коронавирус не прошедшие вакцинацию люди, которые к тому же не соблюдают меры предосторожности.

В оценке нового витка эпидемии полагаться стоит на один показатель: за последние две недели в Мюлузе более чем в два раза увеличилось число людей, обратившихся в ассоциацию SOS Médecins по поводу коронавируса.

ФРЕДЕРИК ТРЫНИШЕВСКИЙ, глава SOS Médecins 68, Мюлуз: Большинство людей — это не прошедшие вакцинацию люди, которые к тому же нарушили меры предосторожности. Постоянно обращаются семьи, регулярно семья полностью заражается, часто представители разных поколений.

Сейчас в департаменте Верхний Рейн регистрируют показатель заболеваемости в 146 человек на 100 тысяч жителей — это почти в три раза больше, чем критический порог. По всей Франции уровень заболеваемости за неделю вырос на 44 процента и, вероятно, продолжит расти.

ЖАН-ПЬЕР ТЬЕРРИ, специалист по общественному здравоохранению: Потому что эффективное репродуктивное число теперь составляет 1,3, то есть сейчас один человек заражает 1,3 человека. Таким образом, наблюдается значительный рост (заболевания. — ИноТВ), если мы не будем принимать меры, то есть существует время удвоения, и число случаев удвоится, если мы не остановим эпидемию главным образом благодаря возвращению и повторному введению мер предосторожности.

В больницах показатели также показывают «красный» уровень опасности. Ежедневно в среднем регистрируют 320 случаев, связанных с коронавирусом: за неделю эта цифра выросла на 25 процентов.

КАРОЛИН ЛЬЁДОННЕ, журналист BFM TV в сфере здравоохранения: Таким образом, в больницах внимательно следят за развитием ситуации, в том числе на европейском уровне. Мы видим, что число заражений значительно выросло в Бельгии, Германии и Нидерландах.

На данный момент последствия пятой волны коронавируса не затронули реанимационные отделения. Так, сейчас в критическом состоянии находятся 1145 человек — не больше, чем месяц назад.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2021 года.