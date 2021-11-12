 

Independent – учёные объявили находящийся рядом с Землёй астероид «осколком Луны»

12.11.2021, 23:16, Новости дня
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Группа американских исследователей предположила, что астероид Камоалева, расположенный в относительной близости от нашей планеты, имеет лунное происхождение. К таким выводам учёных подтолкнул анализ света, отражённого от космического объекта, пишет The Independent.


Reuters

Находящийся рядом с Землёй астероид, известный как Камоалева, может быть отколовшимся куском Луны. К такому выводу пришла группа американских исследователей, пишет The Independent.

Камоалева — один из таинственных и малоизученных космических объектов, которые в научной среде именуются квазиспутниками. Это астероид, который вращается вокруг Солнца, но остаётся близко к Земле, поясняет издание.

Как и за всеми объектами данного типа, наблюдать за Камоалевой непросто. Хотя он находится относительно близко к Земле — на расстоянии 9 миллионов миль, — астероид является очень тусклым: примерно в 4 миллионов раз темнее, чем самая блеклая звезда, которую способен разглядеть в ночном небе человеческий глаз.

Камоалеву можно увидеть только в течение нескольких недель в апреле. Из-за его небольших размеров учёным приходится отслеживать передвижение астероида только с помощью одного из самых крупных телескопов на Земле.

Тем не менее исследователям удалось изучить контуры в свете, отражающемся от Камоалевы. И то, что они обнаружили, наводит на мысль, что этот астероид мог иметь «очень знакомое происхождение», подчёркивает The Independent.

Спектр света, исходящего от астероида, совпал со спектром света минералов, которые были привезены миссиями NASA «Аполлон» с естественного спутника Земли. Следовательно, по мнению учёных, когда-то Камоалева мог быть частью Луны.

Ещё один возможный указатель на происхождение объекта — это его передвижение в космосе. Перемещение астероида вокруг Солнца очень похоже на перемещение Земли, но с небольшим наклоном, отмечает издание.

Специалисты не знают, как именно он мог отколоться от Луны. Отчасти это связано с тем, что Камоалева может быть единственным астероидом лунного происхождения и его просто-напросто не с чем сравнивать.

«Очень маловероятно, что астероид, сближающийся с Землёй, мог спонтанно переместиться на квазиспутниковую орбиту, подобную орбите Камоалевы, — рассуждает соавтор исследования Рену Малхотра. — Он не будет оставаться на этой конкретной орбите очень долго, всего около 300 лет в будущем. И, по нашим оценкам, он вышел на неё около 500 лет назад».



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