Владелец Kyiv Post заявил, что ему предложили продать газету за $25 млн

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12.11.2021, 23:10, Новости дня
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“Ну, глупо. Я сказал: “Нет”. Kyiv Post is not for sale”, – отметил он.

На уточняющий вопрос, не хочет ли Киван продавать издание вообще или за $25 млн, он ответил, что пока жив, хочет иметь отношение к газете.

“Kyiv Post – это особое издание. И вообще инвестиции в средства массовой информации – это инвестиции, угодные Богу. Это для меня молитва. Это очень важно. Наоборот, мы бы с удовольствием купили и думаем, если недорого, какой-нибудь центральный канал. Вот, например, “5 канал” принадлежит уважаемому бывшему президенту Петру Порошенко, канал, который освещал две революции. Или канал “1+1”, который принадлежит [бизнесмену Игорю] Коломойскому. Или канал “Украина 24”, этот канал сегодня – “CNN Украина”. Но я боюсь, что это очень дорого”, – пояснил бизнесмен.

Киван также сообщил, что Kyiv Post в ближайшие дни возобновит работу.

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается “немедленно” и “на короткое время”. 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания “Украинская правда” Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post “с последствиями”. Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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