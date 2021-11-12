 

“Есть огромное желание пошалить”. Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото

12.11.2021, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Есть огромное желание пошалить. Кто со мной?” – подписала снимок певица и добавила в конце хештег “вечер перестает быть томным”.

“Пошалить я всегда за!” – отозвался в комментариях andru_podgorodeckiy.

“Да кто ж угонится за такой звездой? Все стухнут рядом!” – уверена osadchasanya.

“Ах, какая женщина”, – написала tamella27091964.

View this post on Instagram

A post shared by Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Контекст:

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Россия возобновила авиасообщение с США и рядом других стран

05.10 / Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов

20.10 / МВД Франции призвало закрыть мечеть в связи с убийством учителя

26.08 / DM – «для преступников, а не детей» — американскую школу раскритиковали за электронные трекеры на ногах учеников

10.09 / WT – повышать налоги или снижать пенсии — эксперты посчитали, как пандемия скажется на соцзащите США

27.08 / В РФ два кроссовера Peugeot подорожали на 50 тысяч рублей

18.07 / WP – в ответ на протесты кубинское правительство вывело на улицы тысячи своих сторонников

04.07 / Из-за сильных ливней подтоплены несколько районов Москвы и Подмосковья

16.04 / Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк сына Януковича

31.07 / На учениях ВМС США у берегов Калифорнии погиб военный, восемь пропали без вести

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика