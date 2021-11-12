“Есть огромное желание пошалить”. Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото

“Есть огромное желание пошалить. Кто со мной?” – подписала снимок певица и добавила в конце хештег “вечер перестает быть томным”.

“Пошалить я всегда за!” – отозвался в комментариях andru_podgorodeckiy.

“Да кто ж угонится за такой звездой? Все стухнут рядом!” – уверена osadchasanya.

“Ах, какая женщина”, – написала tamella27091964.

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Контекст:

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

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